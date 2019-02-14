Эрмитаж показал "задрапированные" картины итальянца Умберто Мариани

Государственный Эрмитаж продолжает серию выставок, посвященную искусству ХХ-ХХI веков. В Главном штабе представили произведения Умберто Мариани. Это первый персональный вернисаж известного итальянского художника в России, где каждая работа - призыв порассуждать о явном и скрытом в искусстве.

Большую часть из 30 представленных произведений составляет серия "Скрытая форма" - это самые свежие работы Умберто Мариани, чья карьера началась в 1960-х годах. Пристрастия художника постоянно менялись: он увлекался пейзажами, поп-артом, но неизменной оставалась его любовь к античности.

Именно она с ее ниспадающими со скульптур божеств хитонами вдохновила мастера на создание "скрытых" картин. То, что в раме, словно тщательно задрапировано тканью, объемность складок поначалу внушает уверенность, что так оно и есть. Но, подойдя ближе, понимаешь: драпировка и есть сама картина. Что за ней? Тайна, ощущение которой автор необычных полотен считает очень важной для зрителя.

- Сам я очень хорошо помню это ощущение из детства. Когда я был маленький и мы с родителями надолго уезжали на каникулы, всю мебель затягивали простынями, чтобы она не пылилась. Мне все эти предметы в таком виде казались какими-то фантастическими и сказочными. То, что задрапировано, автоматически приобретает загадочность и сакральность. То же и с античными скульптурами. Ткань скрывает большую часть тел, но осязаемое ощущение божества остается, - объясняет Умберто Мариани.

Его ткань на самом деле вовсе не ткань - складки художник формирует из очень тонкого свинца, практически фольги, в отдельных случаях добавляя туда немного песка или винила. Процесс достаточно трудоемок: то, что в виде рисунка, возникает интуитивно, при воплощении требует тщательной проработки - каждую из складок надо аккуратно выложить и закрепить. На следующем этапе драпировка раскрашивается в однотонный цвет и... картины тут же приобретают фактурные различия. Белая или розовая краска производит впечатление, что на полотно набросили легкую, повседневную материю, темно-синяя или золотая - это уже сродни тяжелому бархату театрального занавеса.

Впрочем, обращают внимание кураторы экспозиции, сосредоточение зрителя на драпировке как таковой не только попытка заинтриговать. Это еще и приглашение к серьезному разговору, ведь история знает немало примеров священной ткани. Можно вспомнить, например, Туринскую плащаницу, хранящую чудесный отпечаток тела Христа, или плат святой Вероники, на котором также отпечатался его лик.

Духовность очень важный для Умберто Мариани термин. Именно из-за него он в свое время отказался от поп-арта. На выставке этот период представлен лишь одной его ранней картиной. На ней с мягкого кресла кокетливо свисают женские ножки в полосатых колготках ядовитого цвета как дань процветавшей в то время в Милане модной индустрии.

- Поп-арт - вредное течение, он заменяет все духовные ценности, что когда-то существовали в Европе. Происходит подмена символов. На место Венеры мы ставим бутылку колы или банку супа, - говорит художник.

И заверяет: свое высшее отражение европейская духовность нашла в византийских мозаиках, а таким художникам, как Кандинский, Малевич и Шагал, оставалось лишь это подтвердить.

Поп-арт - вредное течение, он заменяет все духовные ценности, что когда-то существовали в Европе. На место Венеры мы ставим бутылку колы или банку супа

В Эрмитаже мастер был один раз в 1969 году. Тогда, признается он, был шокирован находящимся здесь богатством произведений искусства. Спустя десятилетия эмоции повторились.

- Для всех кинематографистов высшая награда - "Оскар". Художники его не получают, но мои работы в Эрмитаже - это мой собственный "Оскар", - улыбается Умберто Мариани.

Навигатор

Это уже вторая выставка Эрмитажа в рамках проекта "Абстракционизм в Италии" - первая знакомила с творчеством современного художника Акилле Перилли и проходила с декабря по февраль. Работы Мариани будут выставлены в Главном штабе до 31 марта 2019 года.