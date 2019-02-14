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14.02.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасные игры с газом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 33(7791)
Житель Калининграда, в квартире которого взорвался газ, отсудил более 350 тысяч рублей у соседа: тот "врезался" в газовую трубу и, вероятнее всего, спровоцировал ЧП.

Как выяснили полицейские, сосед истца изготовил кустарное устройство для кражи бытового газа и подключился к газопроводу, просверлив дрелью дыру в трубе под потолком. Планировал собирать газ в емкости. Но не успел: газ из поврежденной трубы через систему вентиляции пошел наверх, и вскоре в квартире этажом выше прогремел взрыв.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Сотрудники полиции, получившие сигнал о ЧП, вскоре задержали врезчика. Он дал признательные показания и стал фигурантом уголовного дела.

Сосед нарушителя получил сильные ожоги и на две недели попал в больницу. Его квартира стала непригодной для проживания: пошли трещины по всему потолку, деформировались стены, лопнули стекла, вылетела входная дверь. В помещении долгое время не было газа, тепла и горячей воды.

Стоимость восстановительного ремонта оценили в 258,6 тысячи рублей. Чтобы компенсировать расходы и моральный вред, потерпевший обратился с иском в суд. Районный суд встал на сторону потерпевшего и постановил взыскать в его пользу указанную сумму, но моральный ущерб оценил всего в десять тысяч рублей. Тогда истец подал апелляционную жалобу в областной суд. Там компенсацию морального вреда увеличили в десять раз - до ста тысяч рублей.

Калининградец "врезался" в газовую трубу - и этажом выше прогремел взрыв

- Апелляционная инстанция учла обстоятельства дела, характер и степень тяжести вреда, причиненного здоровью истца, физические и нравственные страдания, перенесенные в связи с происшествием, - поясняет начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда Карина Усанова. - Общий размер взыскания - 358,6 тысячи рублей.

Чтобы рассмотреть иск, суд запросил у органов следствия материалы проверки по факту взрыва бытового газа, поясняет юрист Виктория Ушакова, которая представляла интересы потерпевшего в суде. В них имелось объяснение соседа. Тот признался, что совершил врезку в газовую трубу в своей ванной комнате, этажом ниже квартиры потерпевшего.

- Расследование продолжается, - отмечает Виктория Ушакова. - Расходы на восстановление квартиры, стоимость поврежденной мебели, бытовой техники и другого имущества, а также оплата услуг представителя в суде будут взысканы с виновного.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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