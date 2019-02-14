Ленинградская область привлекла инвестиций на 127 миллиардов рублей

На проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме Ленинградская область заключила соглашения на рекордную сумму 127 миллиардов рублей, об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в интервью "Российской газете".

Александр Юрьевич, какие соглашения уже подписаны?

Александр Дрозденко: До недавнего времени мы считали, что для нас был самым удачным Санкт-Петербургский экономический форум, где мы подписали соглашения на сумму 90 миллиардов рублей, но форум в Сочи в этом году будет рекордным, мы подписываем соглашения на 127 миллиардов рублей. Наиболее крупные это - "Приморский универсальный перегрузочный комплекс", инвестиции оцениваются в 90 миллиардов рублей; "Вагонная ремонтная компания - 1", - 7 миллиардов, компания "Капри" - 1 миллиард. Заключен еще ряд соглашений, в том числе с ПАО "МТС" о развитии современных дата-центров на сумму 4 миллиарда рублей.

Несколько месяцев назад стало известно, что Ленинградская область намерена технологизировать процесс привлечения инвесторов и взять на себя всю процедуру по оформлению земельных участков. В какой стадии этот проект и есть ли инвесторы, готовые воспользоваться данной схемой?

Александр Дрозденко: Да, как раз "Вагонная ремонтная компания - 1" у нас пойдет по этой схеме. Она такова, что компания определяет локацию, а мы подбираем земельный участок. Проще, если он является муниципальным или государственным, но есть варианты, когда мы готовы выкупить и частный земельный участок. Дальше мы ведем все оформление сами, меняем категорию участка под то использование, о котором заявляет инвестор, ставим на кадастровый учет, прописываем все необходимые инженерно-технические условия и после этого предоставляем инвестору. Это очень облегчает жизнь инвестору и когда данной процедурой занимается непосредственно государство, все оформление идет быстрее.

Как обстоят дела по наращиванию доли несырьевого экспорта в Ленинградской области? Удастся ли к 2025 году довести ее до 90 процентов?

Александр Дрозденко: Мы сегодня реализуем экспортный объем на 8 миллиардов долларов США, входим в десятку крупнейших регионов-экспортеров России, на Северо-Западе занимаем второе место после Петербурга. И среди этих 8 миллиардов уже 4 миллиарда 650 миллионов рублей приходится на несырьевой экспорт. Мы должны довести эту цифру до 8 миллиардов.

Поэтому не случайно мы только что подписали соглашение с Российским экспортным центром. Мы одними из первых в России переходим на Региональный экспортный стандарт 2.0, который предполагает более требовательный подход к качеству продукции, к номенклатуре и в то же время предусматривает дополнительные льготы, в том числе, например, кредитование под ставку 1 процент (разницу компенсируют федеральный и областной бюджеты), дает возможность получения налоговых льгот и дополнительных преференций.

Мы должны выйти на цифру 90 процентов. А самое главное, подтянуть под этот показатель не только крупных экспортеров, которых у нас много в Ленинградской области, но и малый и средний бизнес, например, лесопромышленный комплекс, агропром.

В какой стадии превращение Соснового Бора в наукоград? На форуме в Петербурге вы говорили, что появились инвесторы, готовые заниматься майнингом в Сосновом Бору. Какова судьба этого проекта?

Александр Дрозденко: Мы по наукограду достаточно активно двигаемся. У нас появился стратегический партнер "Росатом". И вместе мы разрабатываем проект Соснового Бора как "Умного города", его связующим звеном станут "умные опоры", где будут установлены системы "Безопасный город", онлайн-отслеживания движения транспорта, управления ЖКХ и так далее. И, конечно же, мы продвигаем проект майнинга и наконец-то "Росатом" согласился с тем, что этот проект должен быть в Сосновом Бору.

Должен сказать, что идея никогда не остается невостребованной, если идея здравая. И пока мы говорили про Сосновый Бор, компания "Криптоюниверс" открыла большой дата-центр в Киришах. Также сегодня мы подписали соглашение с "Мобильными телесистемами", они открывают еще один большой дата-центр в промзоне "Федоровская". Кроме того, подписано соглашение с компанией "М10", это крупный индустриальный парк, который находится на трассе между Санкт-Петербургом и Москвой, это промышленная зона, там будет строиться еще один дата-центр. То есть, тема пошла.

В конце прошлого года Ленинградская область получила федеральный грант за прорыв в экономике. Уже известно, на что будут потрачены полученные средства?

Александр Дрозденко: Была получена приличная сумма, почти миллиард рублей. Мы договорились, что 10 процентов от этих средств мы направим на различные формы материального поощрения тех групп сотрудников муниципальных образований, государственных учреждений и предприятий, кто добился наивысшего результата. Основная сумма, конечно, пойдет на систему управления финансами, внедрение цифровых стандартов и технологий в управлении, в том числе и в управлении бюджетом. Мы решили потратить деньги на улучшение качества, чтобы гарантировать себе вхождение и на следующий год в число лидеров.