"Давно не сидели на надгробиях XIX века? Остановка "Летний сад" приглашает псковичей и гостей города удобно расположиться в ожидании автобуса на гранитной плите", - возмущается в соцсетях местная жительница Галина Карпутина.

Снятое Галиной видео подтверждает ее слова. На Октябрьском проспекте, на присыпанной снегом остановке возле крепостной стены ждут автобуса люди. Тут же стоит кусок гранита правильной формы. Часть его сколота, но оставшиеся на отполированной поверхности слова не оставляют сомнений в том, что перед нами надгробие: "...Александры Кирилловны, которая скончалась 30 мая 1881 года на 49-м году от рождения".

Выглядит это по меньшей мере странно. По словам Галины, кусок могильной плиты служит табуреткой: "Люди присаживаются прямо на камень - то автобус подождать, то шаурмы пожевать".

Кому пришло в голову принести тяжеленное надгробие на остановку и приспособить его под скамейку, неизвестно. Как неизвестно и то, сколько оно там простояло, прежде чем кто-то заметил, что это не простой камень, а могильный.

Как сообщает сотрудник Псковской городской думы Анна Удовенко, информация с поручением разобраться передана специалистам администрации. Они ситуацию пока не прокомментировали.

Надо сказать, не все горожане разделяют возмущение Галины. Некоторые напоминают, что утилитарное использование надгробий для Пскова не новость. В 2007 году в ходе ремонта Октябрьского проспекта оказалось, что вместо бордюров здесь уложены десятки гранитных могильных плит. На многих из них сохранились имена усопших и даты жизни - от начала XIX до начала XX века. История была довольно громкая. Надгробия тогда увезли на хранение в комбинат благоустройства, заменив их на улицах обычным бордюрным камнем.

Местные краеведы пришли к выводу, что использование могильных плит в качестве стройматериала нужно датировать 1930-ми годами. Пренебрежительное отношение к погостам тогда было чуть ли не нормой жизни.

- Активное уничтожение псковских кладбищ велось в 1920-1950-е годы, - рассказывает историк Александр Окунев. - В это время были ликвидированы некрополи при Иоанно-Предтеченской церкви (на ныне Комсомольской площади), при Никитской церкви (у железнодорожного моста), при лютеранской кирхе (на Бочаровой горе), а также еврейское кладбище в Завокзальном районе. В годы оккупации 1941-1944 годов возникли немецкие кладбища, они также были уничтожены в послевоенное время.

Стоит отметить, что использование могильных плит для благоустройства городских улиц не является исключительно псковским явлением. Например, похожий случай был зафиксирован в Санкт-Петербурге в 2011 году. Рабочие, ремонтировавшие Большую Конюшенную улицу, обнаружили, что поребрики сделаны из надгробий XIX века. Видимая часть гранитных плит была стесана, а на подземной были отчетливо видны имена и эпитафии.

- Интересно, что те работы по благоустройству в Петербурге также относят к 1930-м годам. Не исключено, что на этот счет существовало единое указание, - заключает Александр Окунев.

Сколько всего на улицах Петербурга и Пскова могильных плит, никто не берется предположить. Ремонт покажет.

P. S.

С того времени, как Галина Карпутина опубликовала в соцсетях свой полный возмущения пост о надгробии на остановке, прошло два месяца. Ничего не изменилось - могильный камень стоит там же. Местные жители невесело шутят, что он стал местной достопримечательностью, и предлагают поставить рядом информационную табличку, объясняющую обстоятельства появления здесь этого объекта.