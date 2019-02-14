На Вологодчине возбудили дело по запутанной истории 18-летней сироты

В Череповце следственные органы СКР возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ним.

Поводом к этому послужила запутанная история 18-летней девушки-сироты. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР по Вологодской области, дело возбуждено в связи с противоречивостью данных, собранных в ходе проверки.

Проверка проводилась по сообщениям в соцсетях и СМИ об отстающей в развитии девушке, которую бывший опекун привезла из Череповца в Ярославль и оставила там в съемной квартире практически без средств. Перед этим женщина якобы присвоила более 900 тысяч рублей, которые сняла со счета сироты сразу после ее совершеннолетия.

Когда вокруг этой истории поднялся шум, опекун - известная на Вологодчине приемная мать, которая воспитывает еще шестерых детей, - заявила, что девушка сама попросила отвезти ее в Ярославль, чтобы начать там самостоятельную жизнь. Деньги, по словам женщины, она оставила у себя "для сохранности".

После случившегося бывший опекун поместила девушку в психоневрологический диспансер. Следователи получили от других бывших воспитанниц этой женщины информацию о фактах физического и психологического насилия в семье, а также неправомерного расходования их денежных средств.

В ходе следствия эта информация будет проверена, как и законность помещения сироты в лечебное учреждение. Следствие также даст оценку действиям органов опеки в этой ситуации. Все приемные дети череповчанки прошли судебно-медицинскую экспертизу, которая не обнаружила у них телесных повреждений.