Названы место и дата прощания и похорон певца Сергея Захарова

Прощание с Народным артистом России, легендарным певцом и актером Сергеем Захаровым, скончавшимся сегодня от сердечной недостаточности, пройдет 16 февраля на Николо-Архангельском кладбище.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ларису Бутырину, директора артиста.

"Прощание пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища в субботу с 11:00 до 13:00 часов. Потом состоится кремация", - сказала Бутырина.

Далее предположив, что, скорее всего, родные увезут прах певца в Санкт-Петербург, откуда он родом. "Сейчас дочь и жена решают", - добавила директор.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области УССР. Затем, когда его отца, бывшего военнослужащим, перевели на космодром Байконур, семья Захаровых прожила тринадцать лет в Казахстане.

Петь Сергей начал еще в пять, услышав по радио арию Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка".

Как актера мы помним исполнителя одной из главных ролей в музыкальной комедии Квинихидзе "Небесные ласточки".