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14.02.2019 13:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В обход Вологды

Текст: Евгения Цинклер (Вологда)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 33(7791)
Строительство автомобильного обхода Вологды близится к завершению. Первый участок последней очереди (от трассы Вологда - Новая Ладога до трассы Вологда - Норобово) будет сдан нынешней осенью. Это позволит значительно разгрузить Окружное шоссе, по которому сейчас ежесуточно транзитом проходит до 15 тысяч автомобилей.

В настоящий момент введены в эксплуатацию первые три очереди обхода. Они соединяют федеральные автомобильные дороги А-114 и северное направление дороги М-8 "Холмогоры". С лета 2017 года ведется строительство четвертого участка.

По заверению строителей, автомобильный обход будет полностью завершен в 2020 году.

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- Это крупнейший инфраструктурный проект областной столицы, который я контролирую лично. Никогда такого объема инвестиций не вкладывалось в дорожную сеть города - ни в советское время, ни в современной России, - подчеркивает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- Весь транзитный транспорт пойдет по новому объезду, что позволит разгрузить Окружное шоссе и прилегающие к нему улицы, которые сейчас стоят в постоянных пробках, - говорит о важности автомобильного обхода мэр Вологды Сергей Воропанов. - Жители Бывалово, Можайского и других районов смогут беспрепятственно попадать на Санкт-Петербургскую трассу, минуя Окружное шоссе.

В связи с этим властям города предстоит синхронизировать работу по ремонту вылетных магистралей, чтобы водители не чувствовали колоссальной разницы, съезжая с региональной дороги на муниципальную. Речь, в частности, идет о трассе Вологда - Норобово, которая является продолжением Пошехонского шоссе. До осени ее узкие участки должны быть расширены, чтобы при растущем трафике не возникали пробки.

Цифра

12 миллиардов рублей составляет общая стоимость строительства последней очереди автомобильного обхода Вологды. Проект финансируется из федерального бюджета.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
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