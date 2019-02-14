УФАС оштрафовало банк на 150 тысяч рублей за рекламное СМС

Житель Архангельска получил на мобильный телефон СМС от неведомого банка: "Максим Александрович! Реализуйте свои планы уже сегодня. Вам предварительно одобрен кредит на сумму до 245 000 рублей!" Далее указывались контактный телефон и ссылка на сайт кредитного учреждения для оформления заявки. Другой бы прочитал, удалил да забыл.

Но Максим Александрович пожаловался в региональное УФАС на то, что рекламное СМС прислали без его согласия. В итоге антимонопольная служба оштрафовала отправителя, которым оказался один из банков Екатеринбурга, на 150 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.

Кредитное учреждение обжаловало это решение в арбитражном суде Свердловской области, но тот согласился с архангельским УФАС. По закону распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента на ее получение, отметил арбитражный суд. Если распространитель не докажет, что такое согласие было получено, рекламу можно признать незаконной. Это требование относится и к распространению рекламы по электронной почте.

Кроме того, банк нарушил и другие статьи "рекламного" закона. В сообщении отправитель указал лишь сумму кредита, но не привел условия его предоставления: срок кредитования, процентную ставку и так далее.

- Отсутствие существенных сведений о кредите приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению потребителей в заблуждение, - подчеркнул руководитель УФАС по Архангельской области Денис Бугаев.

Не было в злополучном СМС и полного наименования кредитной организации. Что за банк обращается к получателю, можно было понять лишь по английским буквам в названии сайта. Это также сочли нарушением.