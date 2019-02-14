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14.02.2019 09:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Калининграде отменили концерт Элджея

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Концерт известного рэпера Алексея Узенюка (Элджея), который должен был состояться в Калининграде 16 февраля, отменен, несмотря на большое количество проданных билетов. Об этом сообщили в официальной группе в соцсетях компании - организатора.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Организаторы сообщили, что решение было принято из-за давления. Они выразили сожаление, ведь "для Элджея Калининград - это город который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта".

Ранее в интернете была размещена петиция, авторы которой требовали отменить концерт Элджея в Калининграде, которую подписали более 470 человек. Инициатором петиции стал Артур Филатов. Он заявил, что в песнях Элджея содержится "агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих как на детей, так и на взрослых".

Кроме петиции в интернете, Артур Филатов направил жалобы на артиста в аппарат уполномоченного по правам ребёнка, минобразования Калининградской области, прокуратуру региона и полицию. Однако в УМВД региона отметили, что правоохранительные органы не требовали отмены концерта.

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