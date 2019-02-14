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14.02.2019 13:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининградской области построят онкоцентр

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 33(7791)
Строители приступили к заливке фундамента одного из главных социальных объектов Калининградской области - будущего онкоцентра. Пока в регионе нет собственного онкологического диспансера, больные проходят лечение в областной больнице.

Землю под строительство онкоцентра власти зарезервировали еще в 2014 году. Тогда же разработали проектно-сметную документацию. Но старт важной стройки из года в год отодвигался. Сначала из-за проблем с финансированием, затем из-за сложностей с выбором подрядчика.

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И вот, наконец, осенью прошлого года с крупной строительной компанией заключили контракт. Общая стоимость объекта составила 6,1 миллиарда рублей. Завершить строительство планируется в конце 2020-го.

В будущем онкоцентре, который возводят в десяти километрах от Калининграда, в поселке Родники, будет пять блоков. Там разместятся отделения диагностики и лучевой терапии, шесть операционных, круглосуточный и дневной стационар на 200 коек и поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. Штат лечебного учреждения, по предварительным подсчетам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Тем временем в новом здании отделения патанатомии областной больницы открыли современную лабораторию, позволившую уменьшить сроки ожидания результатов исследований с нескольких месяцев до одной-двух недель. Развивается сеть центров женского здоровья. Вдобавок к калининградскому и черняховскому в ближайшее время откроется еще один - в Советске. Кроме того, в Центральной городской клинической больнице открыли два новых отделения, в которых проводят операции онкобольным. В марте здесь же начнет работу еще одно новое отделение - онкомаммологическое.

Прямая речь

Александр Кравченко, министр здравоохранения Калининградской области:

- У нас растет ранняя выявляемость онкологических заболеваний. Это значит, что те мероприятия, которые мы предпринимаем, дают свои результаты. Мы будем еще более активно развивать нашу онкологическую программу в 2019-2020 годах, с финансированием нас поддержал федеральный Минздрав.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Онкология: как победить рак
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