В Петербурге 3 человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства массовой аварии на Невском проспекте. С места происшествия госпитализированы три человека.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло у дома номер 100. Около 2.10 минут здесь столкнулись автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Opel Astra и Volvo.

Три человека госпитализированы, два мужчины находятся в тяжелом состоянии, один – в среднем.

Пострадавших доставали из автомобилей прибывшие на место спасатели.

При каких обстоятельствах произошло столкновение машин и нарушил ли что-либо из водителей правила дорожного движения, сейчас устанавливается. Известно лишь, что один из разбившихся автомобилей относился к каршеринговому сервису.