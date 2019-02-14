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14.02.2019 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге две мамы подрались из-за родительского чата в WhatsApp

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В петербургском детском саду подрались две молодые мамы. Одна из них изрезала ножом другую.

Фото: vesti.ru
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранители сейчас разбираются в конфликте, который произошел между женщинами 26 и 28 лет в детском саду №45 Адмиралтейского района. Взаимная неприязнь двух мам, дети которых ходят в одну группу, вылилась в драку. В результате женщины оказались в больнице. Обе - с ушибами и гематомами, а одна из них - еще и резаными ранами головы. После оказания медицинской помощи молодых мам отпустили домой.

Это случилось еще утром 5 февраля, но получило огласку только сейчас, после того как пострадавшая - 26-летняя Анастасия - сама решила рассказать о произошедшем. По ее словам, женщина, которая на нее набросилась, переехала в Петербург сравнительно недавно, и отношения с другими мамами у нее как-то сразу не заладились. Конфликт обострился, когда Анастасия, которая входит в родительский комитет, исключила ее из родительского чата в WhatsApp. В то утро мамы встретились в дверях детского сада. По словам Анастасии, драку спровоцировала обиженная удалением из чата женщина. Она стала толкаться, а в какой-то момент выхватила нож и стала бить им Анастасию по голове. Позже медики зашили у пострадавшей восемь резаных ран на лбу и под волосами.

Агрессивная мама с тех пор в детском саду не появлялась. А в полиции ждут результатов судебно-медицинской экспертизы для решения о возбуждении уголовного дела. В МВД сообщили, что обе мамы считают себя пострадавшими - и та, и другая подали в полицию заявления о нападении.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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