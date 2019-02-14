В Коми школьник чуть не убил мать и бабушку из-за компьютерных игр

В Сыктывкаре 15-летний подросток обвиняется в покушении на убийство двух человек - своих матери и бабушки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Коми, семейная драма произошла в сентябре 2018 года. По данным следствия, пятничным вечером мать запретила девятикласснику играть в компьютерные игры.

Наутро сын напал на нее, стал бить кулаками и душить. На шум прибежала бабушка, она попыталась оттащить внука от дочери. Но подросток схватил нож и нанес родным людям множественные равнения.

Его мать смогла спастись, выпрыгнув с балкона - благо, квартира находится на первом этаже. Бабушке удалось уйти от агрессивного внука через входную дверь.

Обвиняемый полностью признал вину, но не раскаялся. Следователю он заявил, что желание убить мать и бабушку у него появилось давно. Уголовное дело направлено на рассмотрение в городской суд Сыктывкара.