В Калининграде отменили концерт популярного хип-хоп-исполнителя Элджея, назначенный на 16 февраля. Как заявили организаторы мероприятия, такое решение они приняли вместе с артистом и его менеджерами.

Ранее в сети появилась петиция с требованием отменить выступление. По словам ее создателя Артура Филатова, в песнях Элджея содержится "агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих как на детей, так и на взрослых". С Артуром согласились около пятисот человек.

Корреспондент "Российской газеты" познакомилась с произведениями рэпера. Там действительно есть мат и агрессия, а наркотики и алкоголь упоминаются часто и скорее в позитивном, чем в негативном контексте. Вот редкий отрывок, который мы можем процитировать, не рискуя нарушить российский закон о запрете нецензурной брани в СМИ: "Я танцую на могиле под рингтон своей мобилы в однокомнатной квартире. Люди как мишени в тире, они такие тупые. Я бы мог их убивать, если бы мне платили". Это песня "Растворитель". Слушаем дальше: "Я из нищеты. Оттуда же, откуда ты. Я сливаю бабки на наркотики и тряпки..." - далее следует ненормативная лексика.

"Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество Элджея целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства Российской Федерации, обеспечивающего безопасность детей, - пишет Артур Филатов. - Считаем, что такие гастролеры не нужны нашим детям и нашему городу. Их творчество противоречит культурной политике всей России".

Кроме петиции в интернете Артур направил жалобы на артиста уполномоченному по правам ребенка в регионе, главе Калининграда, министру образования и министру по культуре и туризму области, в прокуратуру региона и полицию. Однако в УМВД региона отметили, что правоохранительные органы не требовали отмены концерта.

- Если честно, я не был уверен, что петиция окажется эффективной, поскольку времени оставалось совсем мало, а ответа от властей не было, - комментирует корреспонденту "Российской газеты" ситуацию Артур Филатов. - Только одному из соратников пришел ответ от комитета по социальной политике Калининграда - там разделили нашу позицию и перенаправили жалобу в прокуратуру. Так или иначе, организаторы решили отменить концерт, даже не получая официальных указаний, а просто прислушиваясь к общественности. И я бы назвал эту тенденцию позитивной.

Организаторы отнесли концерт к категории "18+". Однако билеты продавались дистанционно, чем могли воспользоваться подростки

Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) должен был выступить в Калининграде 16 февраля. Стоимость билетов составляла порядка полутора тысяч рублей. Организаторы отнесли концерт к категории "18+". Однако билеты продавались дистанционно, чем могли воспользоваться калининградские подростки в надежде на не слишком строгий фейсконтроль. Так, в сети появилась еще одна петиция с требованием все же провести концерт рэпера в Калининграде - ее автору не исполнилось и шестнадцати лет.

Организаторы концерта призвали всех, кто успел купить билеты, обратиться к билетным операторам. Продажа осуществлялась с помощью трех сайтов. Две компании уже отправили клиентам инструкции по возврату денег, с третьим оператором можно обратиться с помощью формы обратной связи на сайте или по телефону.

Что касается количества проданных билетов, организаторы отказались сообщать нам эту информацию, сославшись на коммерческую тайну.