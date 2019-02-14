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Экономика
14.02.2019 19:52
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства

Фото: Пресс-служба администрации Анапы Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Фото: Пресс-служба администрации Анапы

Власти Анапы презентуют на Российском инвестиционном форуме пять проектов, каждый из которых затрагивают свою важную для развития города сферу. Так, подготовлены для подписания соглашения по развитию санаторно-курортного комплекса муниципалитета, потребительской сферы и АПК. Об этом рассказал "Российской газете" мэр Анапы Юрий Поляков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Каждый из пяти по-своему интересен и важен для нашего города. Развитию туризма, нашей главной бюджетной составляющей, будет способствовать строительство на Пионерском проспекте отеля под названием FioLeto. А новым объектом притяжения в потребительской сфере станет уже известный краснодарцам супермаркет "Табрис", - объясняет Поляков. - К тому же давно назрел вопрос переноса автовокзала за городскую черту, и новым этапом в развитии транспортной составляющей курорта станет строительство автовокзального комплекса. Располагаться он будет рядом с железнодорожной станцией, что точно сделать объект гораздо удобнее.

По словам мэра, также на очереди подписание соглашения с предприятием "Абрау-Дюрсо" о закладке новых виноградников на площади 779 гектаров. Еще одно соглашение касается агропромышленного комплекса - строительство многофункционального центра по хранению и переработке плодовоовощной продукции.