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Общество
14.02.2019 18:22
Текст: Мария Клейменова

Фонд "Росконгресс" назвал победителей благотворительного конкурса

В Сочи состоялось награждение победителей благотворительной акции Фонда "Росконгресс". Акция стартовала год назад во время работы Лаборатории социальных инвестиций на прошлом форуме "Сочи-2018". Эксперты внимательно следили за проектами в течение всего года и сегодня назвали лучшие из них.

Фото: Константин Завражин
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- Победители у нас из самых разных сфер. Это медицина, молодежные инициативы, инклюзивное общество и так далее. Оказывая поддержку локальным проектам, мы даем возможность их дальнейшего продвижения и развития на федеральном уровне, - отметила замдиректора Фонда "Росконгресс" Елена Маринина. - Убеждена, что такие инициативы будут способствовать популяризации благотворительной деятельности в нашем обществе.

В числе лауреатов - Институт молекулярной биологии РАН, АНО "Центр социальной и правовой помощи детям "Расправь крылья", "Благотворительный фонд "Детский хоспис" и многие другие.

- Целью нашего проекта является преодоление общественных стереотипов в отношении детей с тяжелыми заболеваниями, а также популяризации волонтерства и вовлечение наших соотечественников в программы благотворительности. Я глубоко убежден, что нам нужно прививать ценность благотворительности и помощи, - отметил один из победителей конкурса, председатель комиссии Общественной палаты России по благотворительности, руководитель санкт-петербургского хосписа (первого детского хосписа в РФ) протоирей Александр Ткаченко. - Полученную премию мы как раз и направим на эти цели. Очень здорово, что фонд помогает таким проектам, как наш. Я уверен, без такой работы мы не сможем построить по-настоящему справедливое и открытое общество.

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