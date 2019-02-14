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14.02.2019 20:25
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

За Крым

Известный французский писатель Патрик Бессон о том, кому принадлежит Таврида
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
В то время как страны Запада с упорством, достойным иного применения, называют добровольное возвращение Крыма в состав России "аннексией", иного мнения придерживаются многие их граждане. Особенно те, кто хоть чуть-чуть интересуется историей этого вопроса. Среди них французский писатель, лауреат нескольких престижных литературных премий, в том числе Французской академии, Патрик Бессон. В одном из последних номеров еженедельника "Пуэн" он опубликовал эссе "За Крым", в котором напоминает некоторые исторические факты, имеющие отношение к событиям середины XIX века и не только. Вот этот текст:
Патрик Бессон: Я тщетно ищу хоть какое-нибудь упоминание о политических или военных связях между Крымом и Украиной. Фото: GettyImages Патрик Бессон: Я тщетно ищу хоть какое-нибудь упоминание о политических или военных связях между Крымом и Украиной. Фото: GettyImages
Патрик Бессон: Я тщетно ищу хоть какое-нибудь упоминание о политических или военных связях между Крымом и Украиной. Фото: GettyImages

В труде "Рождение современного мира" Альберта Мале и Жюля Исаака (1961) на четырех страницах рассказывается о Крымской войне (1854-1856 годы). И там нет ни одного слова "Украина" или "украинский". В 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России, чей царь Николай I не украинец, а русский. Англия и Франция разорвут отношения с Россией только в 1854 году, но нигде не будет указано о разрыве отношений этих двух западных держав с Украиной. Бисмарк отказался встать на сторону России, но ни разу при этом не упоминал Украину в своих пояснениях.

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Король Виктор Эммануил II и его министр граф Кавур присоединят Сардинское королевство к союзу против России, а не против Украины. Англичане, французы и сардинцы "приняли решение разрушить Севастополь, этот оплот российской морской мощи в Черном море". И в том заявлении не было никакого намека на гипотетический флот Украины, размещенный в Крыму.

Именно русский, а не украинский, полковник (после генерал. - Прим. ред.) Тотлебен организовал оборону Севастополя. 8 сентября 1855 года генерал Мак-Магон, возглавлявший французские войска, захватил Малахов курган, цитадель русских солдат, а не украинской армии, которой тогда вообще не существовало. Украина, заявляющая сейчас о своих правах на Крымский полуостров, не принимала участия в подписании Парижского мирного договора (30 марта 1856 года), который положил конец тому военному конфликту. В истории он остался как Крымская война, а не как украинская.

"Севастопольские рассказы" молодого графа Толстого (тогда ему было 27 лет) публиковались в "Современнике", журнале, основанном Александром Пушкиным в начале XIX века, с августа 1855 года по январь 1856 года. Я тщетно ищу хоть какое-нибудь упоминание о политических или военных связях между Крымом и Украиной. Все солдаты, что защищали город, были русскими. Даже за хмельной трапезой никто из них не поднимает чарку водки за Украину. Тем не менее как-то я наткнулся на слово "татарский": "...обломки разрушенной каменной стены татарских домов Дуванки...".

В труде "Рождение современного мира" Альберта Мале и Жюля Исаака (1961) на четырех страницах рассказывается о Крымской войне (1854-1856 годы). И там нет ни одного слова "Украина" или "украинский"

В 1899 году Антон Чехов опубликовал в "Русской мысли" свой рассказ "Дама с собачкой", действие которого происходит в Ялте, привлекательнейшей курортной местности в Крыму. И вот что в первую очередь бросается в глаза: ни дама, ни маленькая собачка не имеют никаких украинских корней. Кафе "Верне", где Гуров повстречался с Анной, не украинское, а, как следует из его названия, французское. В этом блестящем тексте ("Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас...") и в целом в рассказе Украина отсутствует. Когда Анна, осознав свою ошибку, восклицает: "Я никогда не была счастлива, а теперь я несчастна", ей в голову не приходит проклинать эту поездку на Украину, во время которой она потеряла свою честь, потому что для нее Крым, как и для всех русских, на протяжении веков находился в России.

В мире Европа Франция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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