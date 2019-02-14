Глава Адыгеи провел на РИФ-2019 переговоры с руководителем Автодора

Сегодня в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Адыгеи состоялись переговоры руководителя государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Были обсуждены проекты, реализуемые госкомпанией на территории республики, а также перспективы дальнейшего сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, в настоящее время рассматриваются возможности новых дополнительных автомобильных подходов со стороны Адыгеи к Черноморскому побережью.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, республика является связующим звеном на кратчайшем пути к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Кроме того, с открытием Керченского моста увеличился туристический трафик через регионы ЮФО и, в частности, Адыгею. Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона.

Для решения этой задачи в Адыгее при поддержке Автодора реализуется ряд проектов - ведется строительство развязки возле аула Тугургой и развязки возле поселка городского типа Тлюстенхабль.

По мнению главы РА, возведение этих особо важных для региона объектов будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения.

"Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии республики, находящиеся вблизи Краснодара и федеральной трассы М4 "Дон". Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность и комфортность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона", - сказал Мурат Кумпилов.

Вячеслав Петушенко отметил, что федеральная поддержка в реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках развития инфраструктуры юга страны.

"У нас есть определенные планы по южному направлению. Рассматриваем разные варианты его развития. После исследовательских работ на правительственной комиссии мы предложим минимум два варианта. Стоит задача не точечно решать проблемы, а комплексно подходить к развитию транспортной инфраструктуры южного направления", - сказал руководитель Автодора Вячеслав Петушенко.

Руководство Автодора также поддержало инициативу республики по развитию придорожного сервиса с использованием национальных компонентов, что, в свою очередь, повысит узнаваемость и туристическую привлекательность Адыгеи.