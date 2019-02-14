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14.02.2019 15:48
Проект: В регионах

Глава РА на РИФ-2019 провел переговоры о расширении ТЦ "МЕГА Адыгея"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством Группы компаний Ingka в России (ранее - Группа компаний ИКЕА). Были обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция семейного ТЦ "МЕГА Адыгея", реализуемого ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Стороны договорились проработать инвестиционное соглашение. Мурат Кумпилов отметил важность инвестпроекта - он уже сопровождается по принципу "одного окна", что окажет стимулирующее воздействие на его реализацию.

Фото: Алексей Гусев
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"Расширение торгового центра "МЕГА Адыгея" является свидетельством экономического потенциала, надежности и инвестиционной привлекательности нашей республики. Это интересный для Адыгеи проект. Для его качественного сопровождения и реализации на всех этапах у нас выстроены деловые взаимоотношения с нашим давним и надежным партнером. Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие, чтобы строго придерживаться намеченных планов", - отметил Мурат Кумпилов.

Генеральный директор ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" София Трофимова поблагодарила главу РА за содействие в подготовке согласовательных и разрешительных документов: оформлении земельно-имущественных отношений для строительства новых объектов и решении вопросов, касающихся подключения к энергосетям.

Председатель совета директоров Группы компаний Ingka в России Патрик Антони подчеркнул, что расширение и реконструкция торгового центра "МЕГА Адыгея" - сегодня самый масштабный инвестиционный проект компании в России.

В соответствии с инвестпроектом, который был запущен в 2017 году, ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" планирует удвоить площадь центра до 190 тыс. кв. метров, реконструировать существующие торговые площади, создать обширную парковую зону, реконструировать транспортную развязку кругового движения. С вводом в действие новых торговых площадей планируется трудоустроить около 2000 человек. Стоимость проекта, рассчитанного на четыре года, - 14 млрд рублей.

По данным инвестора, в настоящее время завершается строительство искусственного объекта "Лагуна", отдельно стоящего магазина "Леруа Мерлен". Проводится международная экологическая сертификация здания, практически построены локальные очистные сооружения. Разработана проектная документация на реконструкцию примыкания к существующей дорожной развязке, построена площадка для картинга, устраивается мойка для автомобилей.

Мурат Кумпилов в очередной раз подчеркнул приоритетность создания условий для реализации данного проекта.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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