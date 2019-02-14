Глава Роснефтегаза рассказал о перегибах в работе надзорных органов

Федеральные власти много делают для развития предпринимательства в России, однако в регионах бизнес по-прежнему страдает от бесконтрольных проверок и особого "внимания" надзорных органов. Такое мнение предприниматель высказал глава корпорации "Роснефтегаз" Олег Ситников в рамках российского инвестиционного форума "Сочи-2019", который проходит в эти дни в Краснодарском крае.

- Мы видим, что Генеральная прокуратура России много делает для того, чтобы помогать бизнесу, а не давить на него. Такая задача была поставлена на самом высшем уровне. Однако на местах мы видим, что предприниматели по-прежнему нередко становятся заложниками бесчисленных и зачастую бессмысленных проверок, - посетовал предприниматель. Он категорически не согласен с тем, что в России невозможно строить крупный бизнес без особых "связей" и честным путем.

- Наша биография ясно показывает - если вы видите потребности рынка или страны и готовы эти потребности удовлетворять - вы сможете добиться успеха. Конечно, как я сказал выше, сложности остаются. Но мы ясно видим, что федеральные власти намерены самым серьезным образом бороться с "оборотнями в погонах", видим готовность помогать нам во всем. Поэтому, говоря о перспективах российской экономики, я абсолютный оптимист, - резюмировал предприниматель.

Как стало известно на форуме, "Роснефтегаз" сегодня занимается сразу несколькими инновационными разработками. В частности, технологиями лечения различных заболеваний при помощи уникальной нафтеновой нефти. Кроме того, компания получила патент на технологию, которая фактически позволяет получать энергию от "сжигания воды" (водорода) при сверхвысоких температурах.