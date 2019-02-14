14-15 февраля | сочи
Новости проекта
Почта банк: Рынок розничного кредитования демонстрирует рост 20:47
Татьяна Попова: Союз технологий и регулирования неизбежен 20:10
Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства 19:52
В правительстве исключили снижение цен на топливо 19:44
Все районы Сочи сделают интересными для отдыха круглый год 19:43
Глава Роснефтегаза рассказал о перегибах в работе надзорных органов 19:30
В Сочи представили рейтинги регионов по финграмотности и уровню бедности 19:28
Самый молодежный субъект России станет самым законопослушным 19:19
Биржа СПбМТСБ призвала бороться с "безобразиями" на торгах топливом 18:55
Ле Пен и Асад посетят Ялтинский экономический форум 18:24
Фонд "Росконгресс" назвал победителей благотворительного конкурса 18:22
Российские СПГ-проекты могут получить финансирование из ФНБ 17:45
РЖД представили пассажирские вагоны нового типа 17:22
"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ названы лучшими соцпроектами 17:07
Культурный норматив разработают для российских школьников 16:03
Экономика
14.02.2019 19:30
Текст: Александр Гавриленко
Видео: Александр Шансков

Глава Роснефтегаза рассказал о перегибах в работе надзорных органов

Федеральные власти много делают для развития предпринимательства в России, однако в регионах бизнес по-прежнему страдает от бесконтрольных проверок и особого "внимания" надзорных органов. Такое мнение предприниматель высказал глава корпорации "Роснефтегаз" Олег Ситников в рамках российского инвестиционного форума "Сочи-2019", который проходит в эти дни в Краснодарском крае.
ТПП предложила вдвое сократить срок блокировки счетов малых компаний

- Мы видим, что Генеральная прокуратура России много делает для того, чтобы помогать бизнесу, а не давить на него. Такая задача была поставлена на самом высшем уровне. Однако на местах мы видим, что предприниматели по-прежнему нередко становятся заложниками бесчисленных и зачастую бессмысленных проверок, - посетовал предприниматель. Он категорически не согласен с тем, что в России невозможно строить крупный бизнес без особых "связей" и честным путем.

- Наша биография ясно показывает - если вы видите потребности рынка или страны и готовы эти потребности удовлетворять - вы сможете добиться успеха. Конечно, как я сказал выше, сложности остаются. Но мы ясно видим, что федеральные власти намерены самым серьезным образом бороться с "оборотнями в погонах", видим готовность помогать нам во всем. Поэтому, говоря о перспективах российской экономики, я абсолютный оптимист, - резюмировал предприниматель.

Как стало известно на форуме, "Роснефтегаз" сегодня занимается сразу несколькими инновационными разработками. В частности, технологиями лечения различных заболеваний при помощи уникальной нафтеновой нефти. Кроме того, компания получила патент на технологию, которая фактически позволяет получать энергию от "сжигания воды" (водорода) при сверхвысоких температурах.