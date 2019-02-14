Автор книги "Небо Сталинграда" Михаил Кудинов восстановил каждый день героической защиты города глазами пилотов враждующих армий. Исторический очерк родился из мемуаров и архивных документов.

Как вы пришли к этой теме?

Михаил Кудинов: Я с детства мечтал стать летчиком, до 14 лет участвовал в соревнованиях авиамоделистов. Но летать не позволило здоровье. Однако остался верен мечте: решил написать о людях этой необыкновенной профессии. В течение пяти лет собирал материалы. Первая часть книги состоит из военных воспоминаний советских, немецких, румынских, итальянских, испанских летчиков. Читатель сможет почувствовать атмосферу того времени, узнать обо всем, что творилось в небе над Сталинградом и на дальних подступах к нему. Все мемуары я проверял в архивах. А вторая часть - это сборник документов, информация о технике и аэродромах.

Профессиональное сообщество дало свою оценку вашим изысканиям?

Михаил Кудинов: Конечно. Сначала это было хобби, я не историк по образованию. Но я лет двадцать вращаюсь в кругу историков, реконструкторов, поисковиков. Изначально военные историки очень скептически относились к моей работе, но теперь мы с ними лучшие друзья. Накопилось столько материала, что хотел диссертацию написать.

А потом понял, что всем этим нужно поделиться с массовым читателем. Это не коммерческий проект, потому что ни один здравомыслящий писатель пять лет книгу писать не будет. Внимание уделял не только авиационным боям, но и быту. Составил хронологию: как провел тот или иной день летчик в Сталинграде. Я выезжал с поисковиками в экспедиции для подтверждения местонахождения аэродромов. Сведения были, но отрывочные. Их надо было систематизировать. Вместе с отрядом Министерства обороны участвовал в восстановлении штурмовика Ил-2, экипаж которого погиб. Думаю, в 2020 году этот самолет взлетит.

Кто из пилотов запомнился вам больше остальных?

Михаил Кудинов: Перебирая архивы, я нашел историю испанского летчика Санчеса Хуана Ларио, который воевал в годы войны на нашей стороне. Он сбил больше 30 самолетов. Мы разыскали его дочь, которая много рассказала о своем отце: что он воевал под двойным руководством НКВД и разведки 16-й Воздушной армии. Его эскадрилья состояла из испанцев. Они летали на "мессершмиттах" - с крестами, все как положено. Миновав немецкие посты ПВО, они уничтожали их самолеты на аэродромах. Он дожил до победы и умер уже в мирное время.

На презентации книги в Испании мы обратились к нашему послу с ходатайством о присвоении Ларио посмертно звания Героя России. В МИДе поддержали это предложение. Сейчас идет оформление документов, а его дочь хочет приехать в Волгоград.