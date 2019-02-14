Новости

Шестиметровый столб пепла выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке 08:19
В Крыму на трех сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" завели дела 07:55
В Южной Корее взрыв на заводе боеприпасов унес жизни трех человек 07:40
В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты 07:27
Полиция Приморья заинтересовалась адресатами писем о "минированиях" 07:20
США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров 07:11
Губернатор Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток 07:08
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России 07:05
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину 06:53
В Петербурге 3 человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте 06:40
На Камчатке нарушилось движение по одной из автомагистралей 06:34
Страны НАТО предложили Турции альтернативу российским С-400 06:29
Крупный пожар в центре Астаны ликвидирован 06:28
В Хабаровске более 150 многоэтажек остались без отопления 05:51
Пенс заявил о возможном росте числа военных США в Польше 05:50
В Хабаровске пожар в гараже унес жизнь мужчины 05:34
На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП 05:33
Провинции Аргентины станут недоступными для судимых туристов 05:32
Власти Бразилии пообещали не допустить повторения трагедии с дамбой 04:57
Курилы тряхнуло трижды за сутки 04:52
США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО 04:45
CNN: Во избежание "шатдауна" Трамп подпишет компромиссный документ 04:13
Комиссия проверит обстоятельства смерти школьника на уроке в Приморье 03:59
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу 03:46
Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 08:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В небе Сталинграда

Испанский летчик, сбивший 30 фашистских самолетов, станет Героем России
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 33(7791)
Автор книги "Небо Сталинграда" Михаил Кудинов восстановил каждый день героической защиты города глазами пилотов враждующих армий. Исторический очерк родился из мемуаров и архивных документов.

Как вы пришли к этой теме?

Михаил Кудинов: Я с детства мечтал стать летчиком, до 14 лет участвовал в соревнованиях авиамоделистов. Но летать не позволило здоровье. Однако остался верен мечте: решил написать о людях этой необыкновенной профессии. В течение пяти лет собирал материалы. Первая часть книги состоит из военных воспоминаний советских, немецких, румынских, итальянских, испанских летчиков. Читатель сможет почувствовать атмосферу того времени, узнать обо всем, что творилось в небе над Сталинградом и на дальних подступах к нему. Все мемуары я проверял в архивах. А вторая часть - это сборник документов, информация о технике и аэродромах.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Волгоградцам покажут бриллиантовый орден маршала Жукова

Профессиональное сообщество дало свою оценку вашим изысканиям?

Михаил Кудинов: Конечно. Сначала это было хобби, я не историк по образованию. Но я лет двадцать вращаюсь в кругу историков, реконструкторов, поисковиков. Изначально военные историки очень скептически относились к моей работе, но теперь мы с ними лучшие друзья. Накопилось столько материала, что хотел диссертацию написать.

А потом понял, что всем этим нужно поделиться с массовым читателем. Это не коммерческий проект, потому что ни один здравомыслящий писатель пять лет книгу писать не будет. Внимание уделял не только авиационным боям, но и быту. Составил хронологию: как провел тот или иной день летчик в Сталинграде. Я выезжал с поисковиками в экспедиции для подтверждения местонахождения аэродромов. Сведения были, но отрывочные. Их надо было систематизировать. Вместе с отрядом Министерства обороны участвовал в восстановлении штурмовика Ил-2, экипаж которого погиб. Думаю, в 2020 году этот самолет взлетит.

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти"

Кто из пилотов запомнился вам больше остальных?

Михаил Кудинов: Перебирая архивы, я нашел историю испанского летчика Санчеса Хуана Ларио, который воевал в годы войны на нашей стороне. Он сбил больше 30 самолетов. Мы разыскали его дочь, которая много рассказала о своем отце: что он воевал под двойным руководством НКВД и разведки 16-й Воздушной армии. Его эскадрилья состояла из испанцев. Они летали на "мессершмиттах" - с крестами, все как положено. Миновав немецкие посты ПВО, они уничтожали их самолеты на аэродромах. Он дожил до победы и умер уже в мирное время.

На презентации книги в Испании мы обратились к нашему послу с ходатайством о присвоении Ларио посмертно звания Героя России. В МИДе поддержали это предложение. Сейчас идет оформление документов, а его дочь хочет приехать в Волгоград.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России