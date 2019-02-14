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14.02.2019 22:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Байером"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В четверг поздно вечером в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" дома сыграл вничью с немецким "Байером" из Леверкузена - 0:0. В красивом по напряжению поединке "быки", хотя им и много времени пришлось провести в обороне, имели несколько прекрасных возможностей поразить ворота соперника. Однако отличиться им так и не удалось.
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"

...Все почти 35 тысяч билетов на этот поединок, который открыл новый футбольный сезон в России, были проданы уже за несколько дней до игры.

После жеребьевки в декабре прошлого года многие эксперты в этой паре отдавали предпочтение "быкам". К тому времени они показывали отличную игру, выйдя на второе место в премьер- лиге. Их же оппоненты, напротив, плелись в группе аутсайдеров первенства Германии.

Однако за это время "Байер" удивительным образом преобразился. После того, как его главным тренером был назначен голландец Петер Бос, команда за месяц набрала фантастическую форму: достаточно сказать, что последние три встречи бундеслиги леверкузенцы выиграли с общим счетом 11:2. Причем среди ее обидчиков оказалась и мюнхенская "Бавария" - лучший немецкий клуб. Сейчас "Байер" уже вышел на шестое место в турнирной таблице и имеет все шансы вмешаться в спор за место в Лиге чемпионов. А вот каким предстанет перед своими болельщиками "Краснодар", пока трудно предположить. Коллективу Мурада Мусаева довольно трудно давались контрольные поединки даже против не слишком сильных команд.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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А тут еще из-за дисквалификации не смогли выйти на поле два ключевых футболиста - центральный хавбек Газинский и левый защитник Рамирес. Плюс ко всем проблемам перед матчем "быки" из-за травмы лишились и своего главного форварда Ари. Их места заняли Стоцкий, шведский новичок Олльсон и Игнатьев. А вот гости отказались от популярной ныне ротации, выпустив с первых минут тот же состав, что и в последнем поединке бундеслиги против "Майнца", по которому леверкузенцы в гостях прошлись железным катком - 5:1.

…Наставник хозяев Олег Мусаев, без сомнения, крепко проштудировал последние игры "Байера", в которых тот с первых минут набрасывался на оппонента с помощью высокого удушающего прессинга, перехватывал мячи в середине поля и проводил разящие контратаки. Немцы, словно в продолжение последних викторий, приступили к своим излюбленным действиям, однако кубанцы в простых ситуациях старались не ошибаться и свободных зон на своей половине не оставлять.

Правда, Брандт, Беллараби, Бэйли и Фолланд много комбинировали, несколько раз все-таки вырывались на оперативный простор, но близко к своим воротам оборона хозяев их не подпускала. Хотя Фолланд и Бэйли пару моментов в штрафной "быков" все-таки имели.

А вот когда в первом тайме высокий применяли прессинг краснодарцы, леверкузенцы к нему не всегда были готовы. Что позволило дважды Игнатьеву, Перейре и Вандерсону бить с удобных позиций и заставлять голкипера соперника Градецки в прыжках отражать мячи. Однако на 39-й минуте он только наблюдал, как Оллсон после передачи слева Вандерсона метров с семи, находясь прямо напротив пустых ворот, неуклюже запустил мяч над перекладиной.

В похожем ключе стартовала и вторая половина: чуть-чуть точности не хватило выстрелам кубанца Перейры и немца Беллараби. "Байер" по-прежнему немного больше владел мячом, и на 56-й минуте Бэйли едва не открыл счет - после его обводящего удара метров с 14-ти Крицюк красиво вытащил мяч из своего левого нижнего угла. Тут же не использовал свой момент и Брандт - главная звезда немцев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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К середине тайма леверкузенцы окончательно прижали краснодарцев к их штрафной: разница в готовности команд ("Байер"-то в сезон вкатился в отличие от оппонента - основательно) не могла, конечно, не сказаться. Краснодарцам оставалось только терпеть, надеясь, что и у них возможность отличиться еще наверняка появится.

И действительно, на 69-й минуте Вандерсон продрался по левому флангу в штрафную и выкатил мяч Классону. Увы, удар шведа метров с десяти Градецки отбил ногой, а при добивании Петров в пустой угол не попал.

После серии замен показалось, что соперники (причем больше все же хозяева) уже согласились на ничью: большими силами вперед никто из них уже не шел. Немцам однажды после подачи углового все же удалось забить, но судья зафиксировал игру рукой у Аларио. В итоге выяснение отношений продолжится через неделю в Леверкузене все с тех же позиций. Правда, теперь в роли хозяев окажется "Байер".

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 0:0 (0:0).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Каборе, Перейра (Голубев, 80), Ольссон (Сулейманов, 70), Классон, Вандерсон, Игнатьев.

"Байер": Градецки, Та, Бендер (Драгович, 83), Венделл, Вайзер, Арангис, Хаверц, Брандт, Фолланд, Бэйли (Аларио, 80), Беллараби.

Судьи: Масса, Фабри, Мариани (все - Италия).

14 февраля. Стадион "Краснодар". 34 тысячи 829 зрителей.

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