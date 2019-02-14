Крымская таможня изъяла Hummer у гражданина Украины

Крымская таможня изъяла у гражданина Украины Лимузин Hummer H2 за неуплату в бюджет более трех миллионов рублей таможенных платежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автомобиль стоимостью более девяти миллионов рублей был ввезен через крымскую таможню гражданином Украины в 2016 году. Тогда он взял на себя обязательство соблюсти таможенное законодательство и вывезти лимузин до февраля 2017 года. Но когда срок беспошлинного пребывания машины в России истек, она не покинула территорию ЕАЭС.

Тогда автомобиль был арестован с территории одного из предприятий Симферополя. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере".