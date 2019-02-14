Культурный норматив разработают для российских школьников

Министерство просвещения и Министерство культуры объявили о создании совместного проекта "Культурные нормативы для школьников".

Как он будет работать? Планируется, что ребята из разных классов заведут электронные или бумажные дневники. В них они будут рассказывать о своих впечатлениях после посещения музеев, выставок, театров... Об этом министр просвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский сообщили на Российском инвестиционном форуме.

- Мы готовы начать большую и правильную инициативу. Потому что в силу разных причин в последние годы мы оставили без особого внимания культурное воспитание детей. И даже в школьной программе и истории культуры оценке современной культуры отводится незначительное время, - рассказала Ольга Васильева. - Поэтому сейчас мы совместно с Министерством культуры начинаем разрабатывать "культурный норматив". Это именно те мероприятия, которые будут способствовать воспитанию детей, воспитанию у них эстетического чувства, любви к Родине.

По планам, каждый школьник на протяжении всего обучения должен будет посетить определенное количество концертов классической музыки, театральных постановок, музеев и выставок. Сделать это можно будет и виртуально. Например, с помощью платформы "Российская электронная школа". Так ребята смогут познакомиться с объектами культурного наследия, расположенными не только в регионе, где живут, но и на территории всей страны.