Медведев: Нацпроекты станут инструментом для решения социальных проблем

Российская экономика растет три года подряд, но качество этого роста правительство не устраивает - его пока не ощущают простые граждане, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Национальные проекты, в которых заложены комплексные преобразования во всех сферах жизни, призваны это изменить.

Люди в России пока живут трудно и хотят социальной справедливости, заявил председатель правительства, выступая на Российском инвестиционном форуме, и нацпроекты станут одним из инструментов для решения этих проблем. "Важно, чтобы граждане в нашей стране, чтобы люди не терпели, что называется, до светлого будущего - а эти обещания нам всем хорошо известны, особенно людям более старшего поколения, - а чувствовали результаты каждый день", - подчеркнул он.

Нацпроекты стартуют не с нуля, и для успеха есть определенный фундамент. Третий год подряд фиксируется рост экономики России. В прошлом году ВВП увеличился более чем на два процента. "Однако качество роста нас пока не устраивает, - заявил Медведев. - На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами".

Запуск новых национальных проектов часто сравнивают с аналогичной работой, проводившейся по отдельным направлениям с 2005 года. "Сегодня у нас принципиально новый этап, и речь идет уже не о точечных реформах, а о комплексных преобразованиях практически во всех сферах", - прочертил премьер принципиальное различие. Часто можно слышать, что власть заложила труднодостижимые показатели, но главу правительства это нисколько не смущает: "Только такие и нужно ставить, если хочешь чего-то добиться".

Это более 1,5 миллионов квартир и 300 тысяч новых индивидуальных домов ежегодно, 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 230 тысяч новых мест в школах, 245 детских технопарков, 40 тысяч километров отремонтированных дорог в регионах, практически 50 реконструированных аэродромов. По этим и многим другим показателям, указал премьер-министр, будут судить о выполнении нацпроектов.

А за их невыполнение судить - и строго - будет правительство. "За каждую недостроенную школу, за каждый неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник, отвечать перед правительством, и эта ответственность должна быть весьма и весьма серьезной", - предупредил Дмитрий Медведев.