МЭР: Новый прогноз по инфляции на 2019 год будет ниже 5 процентов

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год будет выше 4,3 процента (нынешний показатель), но меньше 5 процентам, заявил журналистам министр Максим Орешкин на инвестиционном форуме в Сочи. "Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", - сказал он.

Судя по данным, опубликованным во вторник в очередном докладе министерства "Картина экономики", инфляция в России достигнет пика в 5,5-5,7 процента весной этого года. Но к концу 2019-го она должна уравновеситься ниже уровня пяти процентов. Таким образом, оценки Минэкономразвития приблизились к оценкам Банка России, который прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5-5,5 процента и пик в 5,5-6 процента.

По оценкам минэкономразвития, наибольший вклад в темпы роста инфляции в январе внесла индексация регулируемых цен и тарифов на фоне повышения базовой ставки НДС. Так, коммунальные услуги дорожали на 2,6 процента за месяц.

Сейчас Минэкономразвития готовит прогноз по ключевым экономическим показателям, в том числе по инфляции и экономическому росту, чтобы начать работу над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.