Министр спорта Крыма понижена в должности

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра спорта РК Елизаветы Кожичевой. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства РК.

Одновременно Кожичева назначена на должность заместителя министра спорта с 19 февраля 2019 года.

При Кожичевой на полуострове началась масштабная реконструкция самых крупных спортивных объектов и возведение новых.

Кожичева была назначена министром спорта РК в октябре 2016 года, после ухода в отставку экс-министра Георгия Шестака. До назначения она работала экономистом в компании "Консоль" и специалистом в Госсовете Крыма. Позже стала исполнительным директором Федерации дзюдо и самбо Республики Крым.