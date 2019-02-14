Это социальный проект, который реализовали жители Шахт, работающие сейчас в Москве. Захотели, чтобы земляки видели не только дымящиеся терриконы, но и прекрасных птиц. В дубовой роще, где расположился парк "Малинки", на 28 гектарах собрана богатая коллекция редких птиц и зверей - почти 200 видов. Большинство питомцев появились здесь благодаря сотрудничеству с российскими зоопарками. "Малинки" входят в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Это позволяет участвовать в программах обмена животными.

Сначала мы думали подождать с экскурсией до весны, но замдиректора по науке Николай Усик убедил, что зимой в "Малинках" тоже хорошо. В день, когда мы отправились на экскурсию, лежал снег и светило солнце. Казалось, что ходим по сказочным владениям царя Берендея. Везде деревянные домики, а для журавлей выстроена целая башня, похожая на сторожевую. Кстати, во время строительства не пострадало ни одно дерево. Таково было требование хозяев парка.

Журавли - одни из моих самых любимых представителей царства пернатых. Наверное, из-за стихотворения Расула Гамзатова и известной истории японской девочки Садако Сасаки, которая, умирая от лучевой болезни, делала журавликов из бумаги, веря в легенду об исцеляющих бумажных птицах.

В коллекции "Малинок" семь видов журавлей. Наш провожатый велит не шуметь, распахивает дверь одного из домиков, и я вижу настоящее чудо. Кажется, что изящные птицы с оперением нежного жемчужного цвета - фантазия художника, такие они невесомые и неземные. Райские журавли.

Райский журавль (Anthropoides paradise is) - национальная птица Южно-Африканской Республики. Красавец имеет уникальное украшение из сильно удлиненных маховых перьев второго порядка, их длина больше метра. В сложенном виде оперение крыльев образует шлейф, закрывающий хвост и свисающий до самой земли.

- Вот эти две птицы - Анжела и Аннушка переехали в "Малинки" из Москвы совсем недавно. У них разные характеры. Анжела более осторожная и пугливая, Аннушка смелее, поскольку ее воспитывали люди.

Один из вольеров заинтриговал развешенными повсюду ивовыми вениками. Что за красавиц скрывает там царь Берендей? Оказалось, полярную сову, да не одну. Они переехали на Дон совсем недавно, поэтому с непривычки могут испугаться и броситься на сетку вольера. Ивовые веники для того, чтобы смягчить приземление. Обитают полярные совы в тундре, в Северной Америке и России, в Сибири. Каково им на юге страны?

- Акклиматизация прошла легко, - говорит Николай Усик. - Дело в том, что полярные совы могут спокойно переносить и дикие морозы, и жару. Ну и, конечно, мы создаем им комфортные условия. Специально затеняем вольер и следим, чтобы у сов постоянно была вода. Кстати, они очень любят купаться.

Николай предлагает поговорить с такой удивительной птицей, как белоголовый орлан. Правда, птица эта осторожная и нелюдимая, поэтому обычно старается занять удаленную часть своего вольера. Пока орлан привыкает к нам, Николай рассказывает об одной из самых популярных птиц мира.

- Скоро исполнится 250 лет, как белоголовый орлан украшает герб США. Для содержания в неволе орланов каждый зоопарк Соединенных Штатов получает раз в три года специальное разрешение. А с этого года одна из птиц, выращенных в питомнике Московского зоопарка, поселилась в "Малинках".

Не путайте орланов и орлов. По форме клюва легко отличить этих хищников. У орлана он как бы сплющен с боков. А еще орланы - птицы рыбоядные. Они всегда селятся вблизи водоемов, на морском побережье, в поймах рек, у больших озер. Рыбу ловят, когда та подплывает близко к поверхности, выхватывая лапами из воды на лету. Массивное гнездо орланы строят на старых деревьях в густом лесу, подальше от людей.

Кстати, именно белоголовым орланам принадлежит гнездо, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое. Птицы, как правило, создают пару на всю жизнь, если размножение складывается успешно, то пара ежегодно достраивает одно и то же гнездо. За несколько десятилетий груда веток, травы и водорослей достигает массы больше тонны при высоте метра четыре и таком же диаметре.

Дождавшись от его величества приветственного взмаха крыльев, мы идем к берегу пруда, образовавшегося на месте заброшенного карьера. Раньше сюда приезжали шумными компаниями на пикник - по берегу были разбросаны пустые бутылки и горы мусора. Сейчас это место для семейного отдыха, люди приезжают вместе с детворой на целый день. У озера стоят аккуратные беседки, а на воде - плот. Его пустят по весне, а еще заселят водоем красочными утками мандаринками и другими водоплавающими. Планируется завезти и парнокопытных, но они будут обитать на другом берегу.

- Крупные животные вытопчут газоны, исчезнет очарование места. Поэтому здесь будет парк птиц, весной зазеленеет дубрава, будет слышно пение птиц. Райский сад, - говорит Николай и признается, что влюбился в "Малинки" с первых шагов по парку. - Детское увлечение и юннатство в Ростовском-на-Дону зоопарке постепенно переросло в профессиональное увлечение, а вся моя жизнь так или иначе связана с зоопарками. В поисках лучшего я объездил два десятка стран и посетил больше полутора сотен зоопарков, бросив их считать. Так что есть с чем сравнивать.

Кстати

Белая сова с черными отметинами считается магической птицей, наверное, потому, что голова полярницы может поворачиваться на 270 градусов, так что от ее зоркого взгляда не скрыться. Теперь я понимаю смысл шутливого объявления: "Ведется видеонаблюдение! За вами следят совы!" Но не в одном взгляде сила белой совы. Это самый крупный хищник полярной полосы, размах крыльев взрослой особи достигает полутора метров, вес крупных самок - до двух килограммов.