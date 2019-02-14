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14.02.2019 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Лестница" в небо

В уникальной театральной студии на сцену выходят "особенные" краснодарцы
Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 30(7788)
В единственной на Кубани инклюзивной театральной студии "Лестница" занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. И хотя, по словам педагогов, одни скованны в движении, а другие с трудом говорят, это не мешает актерам делать серьезные успехи на сцене.
"Лестница" стала вторым домом для трех десятков "особенных" краснодарцев. Фото: Владимир Аносов/РГ "Лестница" стала вторым домом для трех десятков "особенных" краснодарцев. Фото: Владимир Аносов/РГ
"Лестница" стала вторым домом для трех десятков "особенных" краснодарцев. Фото: Владимир Аносов/РГ

- По сути, театр - это как лекарство, которое помогает выходить из сложных стрессовых ситуаций, - уверена Елена Гаипова, руководитель "Лестницы". - Для меня было открытием, когда узнала, что в Краснодаре живут более 77 тысяч человек с инвалидностью, но при этом только 8,5 процента из них ведут активный образ жизни. А значит, остальные замкнулись в себе и практически лишены нормальной жизни. Конечно, я не доктор, но театральное искусство, как теперь убедилась, помогает этим людям себя заново открыть.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Елена говорит, что решила организовать театральную студию "по семейным обстоятельствам: "У меня сестра слабослышащая, поэтому решила помочь таким людям".

Понятно, на первых шагах столкнулась с финансовой проблемой - требовались немалые деньги на приобретение специальной аппаратуры, приборов освещения, оплату работы преподавателей. Да и просто на обыкновенный ремонт, например на мастера, который бы постелил ламинат.

- Тогда пришлось продать велосипед мужа. А еще взяла кредит на покупку мебели, - Елена указывает на светлые шкафы. - Но это была необходимая покупка - костюмы нужно куда-то складывать.

Но на помощь вскоре пришли родители детей и спонсоры (о каждом из них она может долго рассказывать). Кстати, в их поиске помогли министерство культуры Кубани и департамент промышленной политики края.

А в конце прошлого года студия победила во всероссийском конкурсе и выиграла президентский грант, на который были приобретены профессиональная световая и звуковая аппаратура, а также полный комплект "одежды сцены" - так театралы называют занавес, кулисы, падуги и задник.

- Дети новинки восприняли с восторгом, ведь удалось создать особую атмосферу настоящего спектакля, а воспитанники учатся вести себя как настоящие актеры, - добавляет Елена.

Правда, "Лестница" арендует помещение лишь на четвертом этаже в здании управления завода ЗИП. Почему? Все, увы, просто: чем выше этаж, тем дешевле аренда. Хотя, по словам Гаиповой, руководство предприятия все-таки сделало большую скидку на помещение.

- Теперь у нас появилась возможность взять на ставку еще одного педагога, - рассказывает Елена, указывая на преподавателя и режиссера студии Дениса Блинова.

Как раз закончилось занятие, и к нему подбежали ученики, начали обнимать и благодарить. Но, как выяснилось, оно понравилось не всем - несколько ребят рассерженно на него смотрели, произнося вслух: "Нам не понравился урок..."

Денис Анатольевич, улыбаясь, объясняет: "Это удивительные дети. Они научили меня своей открытости. Ребята не могут понять, когда говорю им: "Все как в жизни: человек хочет одного, а говорит другое". Они не пытаются заигрывать, не красуются, у них все искренне. Если довольны занятием, то обнимают, а если нет, то, сами видите, не скрывают своих эмоций, а откровенно выражают их".

В инклюзивный театр, по словам Дениса Блинова, он попал случайно: "Я понимал, что работа будет непростая. Результат больше терапевтический, чем профессиональный. Учитывая особенности ребят, они молодцы. Недавно поставили "Пушкинский бал" - получилось даже лучше, чем ожидали".

...В перерыве подхожу к одному из учеников студии - 20-летний Павел Поротяков занимается в "Лестнице" всего полтора месяца, но ему уже доверили главную роль в спектакле.

В Краснодаре живут более 77 тысяч человек с инвалидностью, но только 8,5 процента из них ведут активный образ жизни

- В шесть месяцев после противостолбнячной сыворотки у меня начались сильные судороги. А вердикт затем оказался неутешительным: скрытый аутизм. Но в этом никого не виню - все вышло случайно. Да я не единственный с особенностями развития в студии, у других только диагнозы другие: синдром Дауна, задержка психического развития и другие,- рассказывает Павел. - В школе меня часто обижали хулиганы. Тогда решил, что надо дружить с детьми помладше - они не знали, что такое жестокость и относились ко мне с пониманием. Хочу сказать, что если у вас что-то не получается, пожалуйста, не сдавайтесь, не теряйте веры в себя. Поймите себя и докажите, что многое можете. Не дайте слабости завладеть вами.

Особая гордость студии - спектакль "Повелитель игр". С ним творческий коллектив дебютировал на сцене местного театра кукол. Пьесу (это была дипломная работа студентки КГУФК - Краснодарского госуниверситета физической культуры) написали, между прочим, сами участники студии.

В коллективе инклюзивной студии сейчас работают восемь человек (в их числе три педагога с актерским образованием). Остальные - волонтеры, студенты КГУФК, а обязанности костюмера выполняет мама одного из актеров.

- Костя у меня всегда хотел в театр, а когда попал в студию, увидела в нем изменения - мальчик стал увереннее себя чувствовать. Например, раньше, когда шли по улице, он голову опускал, сутулился. А теперь себя свободно чувствует, плечи расправлены, - делится Татьяна Власова. - Занятия в студии способствуют развитию интеллекта, памяти, уверенности в себе! За два года мы прошли путь от простых детских четверостиший до рассказов наизусть и стихов.

Актеры здесь уже два года преодолевают ступень за ступенью. Инклюзивная студия стала вторым домом для трех десятков краснодарцев. В "Лестнице" занимаются дети с синдромом Дауна, ДЦП, ментальными нарушениями.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас студия состоит из 30 учеников. Они разделены на три ступени: младшая, средняя и старшая группы. Среди них 10-, 20- и даже 50-летние актеры.

Возможность выступить "Лестница" дает всем. Даже тем, чья речь непонятна зрителю. В этом случае преподаватели пытаются обыграть фразы пластикой актера, элементами костюма, иногда приходится "переводить" слова. Как результат - каждые полтора-два месяца проводятся учебные показы, ребята стали постоянными участниками мероприятий в молодежном центре Краснодара.

А в апреле студия впервые планирует выехать за пределы Краснодарского края.

- Нас пригласили на фестиваль "Добрые люди" в Новочеркасске. Там покажем спектакль "Калека с острова Инишмаан".

Как записаться в "Лестницу"

Чтобы стать членом большой семьи инклюзивной театральной студии "Лестница", нужно позвонить по телефону +7 (961) 593-29-25 или приехать по адресу Зиповская 5В, лит. Х, 4-й этаж, офис 68, микрорайон Завод измерительных приборов.

Кстати

А что делать тем инвалидам, которые хотят участвовать в жизни общества, но не знают, куда обратиться? Вы можете следить за анонсами мероприятий на официальном сайте министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края http://www.sznkuban.ru/. Если у вас нет возможности воспользоваться интернетом, позвоните по телефону 8 (861) 259-03-27. Здесь вас сориентируют, в какую организацию можно обратиться, чтобы с пользой провести свой досуг.

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