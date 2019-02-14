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Экономика
14.02.2019 14:10
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Норникель заключил соглашение с Корпорацией Развития малого и среднего бизнеса

На сочинском экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Норникелем и Корпорацией Развития малого и среднего бизнеса. Со стороны Норникеля документ подписал Владислав Гасумянов - Статс-секретарь - Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК Норильский Никель".

Компания активно сотрудничает с сектором малого и среднего бизнеса, закупая у предприятий МСБ продуктов и услуг на 6 миллиардов рублей в год. Активнее всего такое сотрудничество происходит в Красноярском крае - регионе присутствия ГМК, поскольку Норникель заинтересован в развитии этой ключевой территории.

Кроме того, это сотрудничество играет и большую социальную роль - заказ от столь крупной и стабильной компании позволяет многим небольшим предприятиям чувствовать себя на рынке уверенно.