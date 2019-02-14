Почему крымские отельеры снизили цены на отдых в 2019 году

Отели и гостиницы в Крыму на майские праздники в среднем на восемь-девять процентов снизили цены. Об этом сообщило региональное министерство курортов и туризма.

- Раннее бронирование отдыха в Крыму идет хорошими темпами, - заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Нам удалось убедить турбизнес не увеличивать стоимость отдыха, а сконцентрироваться на качестве обслуживания, новых программах лояльности.

В майские праздники цены на проживание на полуострове по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снижены в среднем на 9,2 процента. А в некоторых отелях класса пять звезд - даже до 14,2 процента. Та же тенденция и в ценовой политике на летние месяцы - средняя стоимость размещения в отелях и санаториях республики снижена на 8,1 процента. А в некоторых отелях премиум-класса зафиксировано самое значительное снижение цен - на 16,6 процента.

В майские праздники цены на отели и гостиницы в Крыму снижены в среднем на 9,2 процента

- Удешевление стоимости отдыха связано с тем, что многие объекты в нынешнем году открыли раннее бронирование, - пояснила "РГ" председатель "Ассоциации малых отелей Крыма" Наталия Пархоменко-Стамбульникова. - И сейчас при долгосрочном бронировании отели дают хорошие скидки. Отсюда эта тенденция - покупаешь заранее - покупаешь дешевле. Отели хотят получать живые деньги уже сейчас перед стартом сезона, чтобы делать ремонты, закупать новое оборудование.

Если говорить о больших отелях, то они благодаря открытию грузового движения по Крымскому мосту смогли удешевить доставку с материковой части РФ продуктов питания, стройматериалов и инвентаря.

- Грузы на полуостров сейчас идут быстрее и дешевле, Крым наводняется доступными товарами, - объясняет председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк. - Сейчас идет сезон активного бронирования, и отели всего мира распродают места с большими скидками. Потом, когда останутся свободными 10 процентов номерного фонда, то цены начнут повышаться и регулироваться в зависимости от рыночного спроса. Поэтому мы советуем именно сейчас бронировать номера, покупать авиабилеты в Крым и экономить на этом свой семейный бюджет.

Другие эксперты считают, что открытие Крымского моста почти не повлияло на цены: логистическая выгода, как правило, уже "съедена" повысившимися тарифами на энергетические и коммунальные ресурсы. Отсюда вынужденное лавирование при составлении прайсов: кто-то для привлечения туристов слегка снижает цены на собственно проживание, одновременно увеличивая стоимость питания. Другие, напротив, делают ставку на доступных завтраках-обедах, что, к примеру, очень важно для семейных курортников.

Владельцы малых отелей полуострова в большинстве своем либо оставили цены на уровне 2018 года либо незначительно подняли их.

- Многие малые отели учли опыт 2018 года, когда они зимой выставляли минимальные цены, по ним бронировались номера, а по факту их стоимость оказывалась в среднем на 20 процентов выше, - пояснила владелец отеля "Судак Хостел" Наталья Кириченко. - То есть не всегда раннее бронирование выгоднее работы с клиентами по факту, что называется, с улицы. Поэтому в сезоне-2019 эконом-сегмент поднял стоимость номера на 5-10 процентов, но оставил внутренние программы лояльности.

Также на полуострове продолжает успешно работать проект "Карта гостя Крыма и Севастополя". Это индивидуальная карта туриста, благодаря которой гости полуострова могут либо бесплатно посетить, либо получить скидку до 25 процентов при посещении 300 музеев, дворцов, отелей, кафе, аквапарков, дельфинариев, экскурсионных бюро, винзаводов, такси.

Комментарий

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Сейчас только идет договорная кампания, определяющая цены на высокий сезон. Поэтому говорить о каких-то конкретных тенденциях рано. В прошлом году средняя стоимость недельного отпуска в Крыму была в пределах 37 тысяч рублей на двоих.

В этом году, думаю, цена будет порядка 40 тысяч рублей. В эту цену входит не только проживание, но и перелет, питание. Мы прогнозируем рост турпотока летом на 10-15 процентов. Что касается майских праздников, то почти все российские курорты дают хорошие ценовые предложения, стремятся завлечь туристов, когда еще низкий сезон.

Подготовила Алена Узбекова.