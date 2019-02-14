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14.02.2019 15:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поблагодарил Иран за сотрудничество в сирийском вопросе

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин встретился с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани. Лидер Ирана прибыл в Сочи для участия в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию между Москвой, Анкарой и Тегераном.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В начале встречи Путин выразил соболезнования всему иранскому народу в связи с недавними терактами. Российский президент также сказал о том, что в ходе встречи будет возможность поговорить о двусторонних отношениях. Он поблагодарил Иран за вклад в урегулирование сирийской проблемы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы работаем напряженно, скоординированно. И только это приносит результат", - отметил Путин. При этом он признал, что не все вопросы еще решены. Российский президент также остановился на двусторонних отношениях в сфере экономики и энергетики. По его словам, за январь-ноябрь 2018 года российско-иранский товарооборот между двумя странами вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,5% и составил 1, 5 миллиарда долларов.

"Импорт из Ирана вырос больше чем на 40%", - отметил российский президент. Он также констатировал, что успешно продвигаются совместные проекты в ядерной энергетике и нефтегазовом секторе. В своем ответном слове Рухани поблагодарил Владимира Путина за соболезнования и сказал, что произошедшие недавно в Иране теракты - это свидетельство того, что "необходимо сотрудничать и координировать нашу борьбу с терроризмом”. Он признал, что совместная работа с Россией по урегулированию сирийского вопроса продвигается успешно.

Ранее в этот же день Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджэпом Тайипом Эрдоганом. После двусторонних встреч лидеры России, Ирана и Турции проведут совместные переговоры в трехстороннем формате.

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