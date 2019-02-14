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14.02.2019 22:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал, как дзюдо помогает снять "розовые очки"

Текст: Айсель Герейханова

После разминки с дзюдоистами в спортивном центре "Юг Спорт" в Сочи, Владимир Путин рассказал, что такие тренировки улучшают настроение.

"Известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается", - поделился своими впечатлениями российский президент.

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Он также добавил, что после этого "снимаются розовые очки" и все начинает получаться. Российский президент также поделился своими ощущениями от тренировок с чемпионами. Ведь его спарринг-партнёрами сегодня выступали олимпийские призеры по дзюдо: Наталья Кузютина, Мансур Исаев, Беслан Мудранов, Нифантов Иван.

Путин заметил, что с высококлассными партнёрами надёжнее.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий. Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом: с ним безопасно", - рассказал президент.

Напомним, Владимир Путин приехал в спортивный центр и вышел на татами после насыщенного трудового дня: он принимал участие в саммите по сирийскому урегулированию в формате Москва-Анкара-Тегеран.

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