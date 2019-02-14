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Экономика
14.02.2019 10:13
Текст: Надежда Толстоухова

Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества".
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Продукты, лежащие на российских прилавках, как правило, грешат остатками антибиотиков в мясе и заменой дорогих ингредиентов более дешевыми, сообщил ТАСС глава ведомства Максим Протасов.

Фото: iStock
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Например, говядину и свинину заменяют на курицу. Кроме того, производители добавляют в фарш крахмал и загустители, но не указывают их в составе. "К сожалению, до российского "Знака качества", до наших опережающих требований не дотянулся пока ни один из производителей", - сказал Протасов.

По словам Протасова, некоторые производители уже отреагировали на критику, сообщив, что провели внутренние проверки на своих предприятиях и усилили контроль качества.

Ранее Роскачество провело исследование молочных сосисок 40 торговых марок российских производителей. На "Знак качества" из всех проверенных образцов тогда смог претендовать только один производитель - "Дымовское колбасное производство".