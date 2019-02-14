Роспотребнадзор начал изучать опыт Японии в борьбе с ожирением

Роспотребнадзор начал изучать зарубежный опыт борьбы с ожирением. Об этом в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в Японии каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет в обязательном порядке ежегодно проходит замер талии. У мужчин окружность талии не должна превышать 35,4 дюйма (примерно 90 сантиметров), а у женщин - 31,5 дюйма (около 80 сантиметров). Те, у кого талия окажется большего размера, будут обязаны посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов, пояснила Попова.

А в Новой Зеландии для получения гражданства надо предъявить справку о том, что индекс массы тела не превышает 35. По словам Поповой, сейчас идет изучение опыта других стран, которым удалось добиться серьезных результатов в снижении рисков ожирения нации.

"Насколько он приемлем для России, для российских граждан, это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам. И это будет очевидно по результатам тех мониторинговых исследований, того контроля качества продукции, который мы сегодня ведем", - добавила глава санитарного ведомства.