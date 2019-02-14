С форума в Сочи Подмосковье увозит 4 тысячи новых рабочих мест

Три года понадобится Подмосковью, чтобы перевести все госуслуги в электронный вид. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.

Одна из панельных сессий форума называлась "Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов". "Я так сформулирую необходимость цифровизации: она экономит деньги и время и истребляет коррупцию, - начал свое выступление на этой сессии Андрей Воробьев. - И мы в своем регионе руководствуемся тем, что цифра должна вытеснять человека". "Подмосковье является одним из лидеров цифровизации в стране. Мы плотно работаем с областью, и я не перестаю удивляться, с какой скоростью она вводит все новые и новые сервисы", - подтвердил председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, также принимавший участие в работе этой секции. Казалось, еще вчера власти радовались очередям в многофункциональных центрах области, куда народ начал обращаться за получением госуслуг. А сегодня так же радуются тому, что в МФЦ стало немноголюдно, потому что цифровизация перешла на следующий этап и многие услуги теперь можно оформлять дома с помощью смартфона.

"Это, конечно, высший пилотаж. Думаю, через три года в такой формат мы переведем все 100% госуслуг", - подчеркнул Воробьев. А главной IT-платформой Подмосковья губернатор назвал портал "Добродел". Это, по сути, электронная книга жалоб и предложений жителей области и, по прогнозам главы региона, число зарегистрированных в ней пользователей к середине текущего года достигнет миллиона человек.

Первый день работы сочинского инвестиционного форума стал для области очень удачным - было заключено несколько соглашений с инвесторами об открытии новых производств на территории региона. Так, в Подольске будет построен крупный булочно-кондитерский комбинат, в Дмитрове - комплекс по производству сыров и цельномолочных продуктов европейского качества, а в Лыткарино появится первое в России предприятие полного цикла, производящее фармацевтическую упаковку для инъекций. В Воскресенском районе откроется тепличный комплекс, который ежегодно будет производить 27 тысяч тонн овощей. "Выбрали Московскую область в качестве площадки под строительство из-за привлекательного инвестиционного климата, а также короткого логистического плеча. Хотим обеспечить Москву и область качественной, экологически чистой и вкусной продукцией", - пояснил представитель инвестора Валерий Мирошкин.

Также соглашение с областью подписала французская компания по производству строительных материалов, приглядевшая для нового завода Луховицы, и авиационная корпорация "Рубин", которая планирует расширять в Балашихе производство взлетно-посадочных устройств и агрегатов, применяемых в авиационной и ракетно-космической технике. "Инвесторы порадовали, мы на 20-25 миллиардов подписали соглашений. Неплохой результат", - подытожил Андрей Воробьев. Но главный профит измеряется не только в деньгах. Все эти производства со сроком реализации в 2020-2021 годах принесут жителям области порядка 4 тысяч рабочих мест.

Кстати

На форуме в Сочи также были озвучены результаты всероссийского конкурса лучших региональных практик и инициатив. Подмосковье стало победителем в номинации "Развитие туристического потенциала региона". Жюри конкурса впечатлил сайт-путеводитель "Афиша Подмосковья", который из просто афиши превратился в полноценное СМИ.