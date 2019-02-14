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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Город под контролем

СевГУ разработает для Симферополя проект "Умный город"
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 33(7791)
Севастопольский государственный университет разработает проект "Умный город" для Симферополя. Об этом договорились ректор СевГУ Владимир Нечаев и мэр Симферополя Наталья Маленко.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Севастополе такой проект в рамках федеральной программы "Цифровая экономика" реализуется с 2017 года. Она охватывает шесть направлений - безопасность, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, образование и туризм.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе установят 75 умных остановок

Система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения успешно работает с июля 2017 года. А пилотный проект системы городского видеонаблюдения включает в себя 73 камеры, с помощью которых служба города и правоохранительные органы следят за порядком на ключевых улицах, скверах, площадях, пляжах, объектах строительства ФЦП. Информационно-туристическая стела, размещенная на набережной Корнилова, поможет ознакомиться с богатым культурным наследием Севастополя, выбрать экскурсию или спланировать туристический маршрут. Очень перспективны и проекты в сфере здравоохранения - "Электронная медицинская карта пациента", "Телемедицинские консультации", "Лабораторные исследования".

Теперь СевГУ и мэрия Симферополя договорились использовать проект "Умный город" для трансформации городской среды с широким применением информационных технологий. По словам Натальи Маленко, в администрации Симферополя создадут рабочую группу, которая поможет в разработке проекта для столицы Крыма с учетом ее архитектурных, строительных и ландшафтных особенностей. Для Симферополя очень актуальной может оказаться система интеллектуального освещения улиц, мониторинга уборки и вывоза мусора, диспетчеризация работы общественного транспорта.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Севастополь
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