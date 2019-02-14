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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Сочинская игорная зона бьет рекорды по отчислениям в бюджет
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
Рекордные 1,5 миллиарда рублей принесла в бюджет созданная почти два года назад пятая российская игорная зона, находящаяся в горах недалеко от Сочи. По словам экспертов, сумма налоговых отчислений существенно превысила прогнозы.

Сейчас на туристическом объекте трудятся более 1600 человек - как сочинцы, так и представители других российских регионов. Причем востребованными оказались здесь 250 профессий.

Игорная зона, созданная 10 августа 2016 года распоряжением правительства РФ, представлена тремя заведениями: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус", расположенные на всесезонном курорте "Горки Город", а также новое казино "Бумеранг", открывшееся в начале наступившего года на территории круглогодичного горного курорта "Роза Хутор".

Комплекс "Казино Сочи" недавно получил премию "Лучший развлекательный проект класса люкс"

Комплекс "Казино Сочи" уже стал одним из лидеров не только игорного, но и развлекательного сегмента в целом. Так, недавно он получил статус "Лучшего развлекательного проекта класса люкс" по версии премии The Moscow Life & Business Awards-2018. Премии были присуждены победителям в двадцати номинациях, включая представителей бизнеса, городской недвижимости и инфраструктуры, мест культурного развития и отдыха, отелей, ресторанов, медиа и др.

Фото: depositphotos.com
Инвесторы, связанные с игорным бизнесом, смогут защитить свои интересы

- Мы предлагаем широкий спектр развлечений на любой вкус и ожидаем, что количество наших гостей увеличится, потому что каждый найдет для себя формат отдыха по душе. И наша главная задача - обеспечить каждому гостю максимально комфортные и безопасные условия пребывания, - объясняет директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов. - Разумеется, останавливаться на достигнутом не планируем. Долгосрочная стратегия развития игорной зоны предполагает появление на территории Красной Поляны целого кластера развлекательной индустрии: нескольких ресторанных проектов и новых ночных клубов. Есть острая необходимость в адаптации гостиничного фонда курорта к казино. Мы ориентируемся на высочайшие стандарты сервиса, и с развитием игорной зоны весь комплекс будет работать как единый организм.

По официальным данным, за два года сочинскую игорную зону посетили более 850 тысяч человек. Если в первый год работы этот показатель был равен 340 тысячам, то уже в 2018 году здесь побывало более 510 тысяч туристов.

На туристическом объекте трудятся более 1600 человек 250 специальностей

Расширилась и география мест, откуда приезжают клиенты. Годом ранее в ней значились 122 страны, теперь их уже 146. Но, разумеется, большую часть посетителей по-прежнему составляют россияне. Чаще других приезжают гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Согласно официальной статистике, более азартными все же являются мужчины, именно они составляют 66 процентов побывавших здесь.

За время работы зоны гостям не раз улыбалась фортуна - в международных покерных турнирах, в серии мистери-джекпотов, еженедельных супериграх с внушительным призовым фондом. Так, всего было выиграно 4582 джекпота на сумму 1 437 524 781 рубль. А самый большой джекпот - 31 210 000 рублей. Также было разыграно 22 автомобиля.

850 тысяч человек посетили сочинскую игорную зону за два года

Концепция развлекательного комплекса предполагает его развитие не только в направлении игорного бизнеса. В нем помимо залов для игры есть рестораны авторской кухни "Брунелло" (он имеет премию лучший премиум-ресторан города Сочи по версии премии Time Out) и "Баффет" с блюдами европейской, русской и азиатской кухни, а также банкетный зал и театр-кабаре. В тройку любимых блюд гостей ресторана "Баффет" входят ассорти суши, роллы, татаки из говядины с шиитаке и эдамаме, палтус с кальмарами и картофельным пюре. А вот в "Брунелло" посетителям больше по вкусу дегустационные сеты, черная треска в соусе из мисо и шоколада, которые подаются с пюре из цветной капусты, а также хрустящие цветы цуккини с крабом.

Хабаровчанин проиграл в казино брендовые часы на 6,5 млн рублей

Инфраструктура позволяет организаторам проводить мероприятия любой сложности: конференции, тренинги, корпоративные праздники. Так, за два года проведено 128 корпоративных событий для крупных российских и международных компаний.

Здесь проходили киносъемки и фотосессии, интеллектуальное шоу, конкурс красоты, показ мод, вечеринки, кинофестивали, а также выступления известных российских и зарубежных эстрадных звезд. Всего за время работы комплекса на его главной сцене проведено 92 концерта.

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