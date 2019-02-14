Сочинская игорная зона бьет рекорды по отчислениям в бюджет

Сейчас на туристическом объекте трудятся более 1600 человек - как сочинцы, так и представители других российских регионов. Причем востребованными оказались здесь 250 профессий.
Игорная зона, созданная 10 августа 2016 года распоряжением правительства РФ, представлена тремя заведениями: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус", расположенные на всесезонном курорте "Горки Город", а также новое казино "Бумеранг", открывшееся в начале наступившего года на территории круглогодичного горного курорта "Роза Хутор".
Комплекс "Казино Сочи" уже стал одним из лидеров не только игорного, но и развлекательного сегмента в целом. Так, недавно он получил статус "Лучшего развлекательного проекта класса люкс" по версии премии The Moscow Life & Business Awards-2018. Премии были присуждены победителям в двадцати номинациях, включая представителей бизнеса, городской недвижимости и инфраструктуры, мест культурного развития и отдыха, отелей, ресторанов, медиа и др.
- Мы предлагаем широкий спектр развлечений на любой вкус и ожидаем, что количество наших гостей увеличится, потому что каждый найдет для себя формат отдыха по душе. И наша главная задача - обеспечить каждому гостю максимально комфортные и безопасные условия пребывания, - объясняет директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов. - Разумеется, останавливаться на достигнутом не планируем. Долгосрочная стратегия развития игорной зоны предполагает появление на территории Красной Поляны целого кластера развлекательной индустрии: нескольких ресторанных проектов и новых ночных клубов. Есть острая необходимость в адаптации гостиничного фонда курорта к казино. Мы ориентируемся на высочайшие стандарты сервиса, и с развитием игорной зоны весь комплекс будет работать как единый организм.
По официальным данным, за два года сочинскую игорную зону посетили более 850 тысяч человек. Если в первый год работы этот показатель был равен 340 тысячам, то уже в 2018 году здесь побывало более 510 тысяч туристов.
Расширилась и география мест, откуда приезжают клиенты. Годом ранее в ней значились 122 страны, теперь их уже 146. Но, разумеется, большую часть посетителей по-прежнему составляют россияне. Чаще других приезжают гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Согласно официальной статистике, более азартными все же являются мужчины, именно они составляют 66 процентов побывавших здесь.
За время работы зоны гостям не раз улыбалась фортуна - в международных покерных турнирах, в серии мистери-джекпотов, еженедельных супериграх с внушительным призовым фондом. Так, всего было выиграно 4582 джекпота на сумму 1 437 524 781 рубль. А самый большой джекпот - 31 210 000 рублей. Также было разыграно 22 автомобиля.
Концепция развлекательного комплекса предполагает его развитие не только в направлении игорного бизнеса. В нем помимо залов для игры есть рестораны авторской кухни "Брунелло" (он имеет премию лучший премиум-ресторан города Сочи по версии премии Time Out) и "Баффет" с блюдами европейской, русской и азиатской кухни, а также банкетный зал и театр-кабаре. В тройку любимых блюд гостей ресторана "Баффет" входят ассорти суши, роллы, татаки из говядины с шиитаке и эдамаме, палтус с кальмарами и картофельным пюре. А вот в "Брунелло" посетителям больше по вкусу дегустационные сеты, черная треска в соусе из мисо и шоколада, которые подаются с пюре из цветной капусты, а также хрустящие цветы цуккини с крабом.
Инфраструктура позволяет организаторам проводить мероприятия любой сложности: конференции, тренинги, корпоративные праздники. Так, за два года проведено 128 корпоративных событий для крупных российских и международных компаний.
Здесь проходили киносъемки и фотосессии, интеллектуальное шоу, конкурс красоты, показ мод, вечеринки, кинофестивали, а также выступления известных российских и зарубежных эстрадных звезд. Всего за время работы комплекса на его главной сцене проведено 92 концерта.