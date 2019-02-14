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14.02.2019 16:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Станица Тацинская читает Крылова вместе с нами

"Российскую газету" и "ГодЛитературы.РФ" поддержали коллеги из разных уголков страны. Но круче всех оказались тацинские "Районные вести" из Ростовской области.
Фото: Шингарев Геннадий/ PhotoXPress.ru Фото: Шингарев Геннадий/ PhotoXPress.ru
Фото: Шингарев Геннадий/ PhotoXPress.ru

К 250-летию великого баснописца Ивана Крылова "Российская газета" и "ГодЛитературы.РФ" подготовили новую народную видеокнигу "Басни Крылова: читаем вместе". В нашем проекте приняли участие не только тысячи россиян, но и читатели еще из 32 стран: Беларуси и США, Польши и Малайзии, Японии и Чехии, Украины и Туниса, США и Греции…

Фото: РИА Новости
Викторина: Хорошо ли вы знаете Ивана Крылова?

Наш почин поддержали и в станице Тацинкской Ростовской области. Здесь "Районные вести" смонтировали собрали свою небольшую, но замечательную видеокнижку. Причем, в съемках приняли участие не только сотрудники газеты! Пенсионерка Евгения Герасименко прочла басню "Осел и Соловей". А Валя Рыбалкина, ученица Михайловской школы, - "Волка и ягненка". Директор Ковылкинского Дома культуры Лариса Шаповалова выбрала басню "Орел и куры" - прочитала ее посреди заснеженного парка. Два видеописьма "прилетело" из Исаевской школы. Худрук Михайловского Дома культуры Сергей Устенко продекламировал "Квартет" - добавив к басне собственный экспромт: "Пеньё под минуса и караоке для вас - важнейшее из всех искусств…". Редактор сайта Районныевести.ру Диана Огнева записала "Слона и Моську". А "Ворону и лисицу" представили Эльмира Раджабова, Елена Любимова и Елизавета Костюкова.

Самой популярной в станице Тацинской стала басня "Стрекоза и муравей". Ее прочитали Мария Чернышкова, главред "РВ" Наталья Игнатова, корреспондент Константин Корнилов, а учащиеся местной школы №3 представили басню в виде яркой инсценировки.

Увидеть читателей из Тацинской, которые любят и читают Крылова, можно здесь.

Текст: ГодЛитературы.РФ

Культура Литература "Российская газета" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Басни Крылова. Прочитаем вместе
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