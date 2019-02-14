Татьяна Быковская рассказала о медицине будущего в России

На прошедшем всероссийском форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+" федеральные эксперты несколько раз ссылались на успешный опыт Ростовской области. По словам специалистов, донской регион давно снискал славу "первопроходца" в сфере высокотехнологичной медицинской помощи, здоровьесбережения и активного долголетия. О том, куда двигается современная российская медицина, рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

В 2019 году в России стартует федеральный проект "Школьная медицина". До этого пилотный проект были запущен в нескольких субъектах РФ, при этом опыт Ростовской области был признан самым успешным, говорят эксперты.

- За последнее время подходы к школьной медицине в мире изменились коренным образом. Акцент смещается к медицине профилактической, и мы активно работаем в этой сфере, - пояснила Татьяна Быковская. - Ребенок приходит в школу, как правило, абсолютно здоровым. Но уже в средней школе у многих появляются проблемы с осанкой, со зрением, органами пищеварения и так далее. И медицинский работник должен предотвращать эти проблемы. Привить школьнику желание быть здоровым - вот одна из главных задач, которую мы должны решить сегодня.

Накануне первый замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева заявила о том, что в ближайшее время Россия должна выйти на европейский уровень по ключевым медицинским показателям, включая уровень младенческой смертности, онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

- На самом деле, многие услуги, которые оказывают медицинские учреждения Ростовской области в рамках высокотехнологичной медицинской помощи (включая кардиохирургию, трансплантацию органов и нейрохирругрию) мы сегодня могли бы даже экспортировать, то есть оказывать медицинские услуги потребителям из стран ближнего зарубежья, - говорит министр. - Для этого нужна лишь корректировка федерального законодательства. Это говорит о том, что уже сегодня донская медицина достигла достаточно высокого уровня. Задачи, поставленные Минздравом РФ, амбициозные, но выполнимые. И мы уверены, что сможем добиться тех показателей, о которых говорилось на форуме.