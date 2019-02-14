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Экономика
14.02.2019 20:10
Текст: Евгения Мамонова
Видео: Александр Шансков

Татьяна Попова назвала условия успешной цифровизации экономики

Сегодня на Российском инвестиционном форуме председатель правительства Дмитрий Медведев говорил о необходимости снятия устаревших норм регулирования, которые мешают бизнесу эффективно развиваться, а также тормозят программу цифровизации в нашей стране.

Татьяна Попова, заместитель генерального директора компании IBS, также считает, что это одна из важнейших задач:"Законодательство должно успевать подстраиваться под те технологические изменения, которые возникают при переходе к цифровой экономике, чтобы не становиться тормозом, а напротив, помогать развиваться тем секторам экономики, которые уже встали на путь цифровизации, - отметила Татьяна Попова. - В первую очередь в регулировании нуждаются те сферы экономики, где установлено наибольшее количество правил и требований, большинство из которых устарели".

Фото: пресс-служба СФ
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Подобные, изжившие себя требования, по словам Татьяны Поповой, не просто не эффективны, а провоцируют бизнес следовать устаревшим технологиям, не вносить качественных изменений в технологический процесс, что не совместимо с курсом на цифровизацию.

Вместе с этим существуют и первые позитивные шаги в этом направлении. Так, Федеральная налоговая служба одной из первых встала на путь качественной трансформации, превратившись, по сути, в сервисную службу, которая помогает бизнесу развиваться успешнее, и не нарушать при этом требований регулятора.