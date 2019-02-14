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Экономика
14.02.2019 13:00
Текст: Игорь Зубков
Видео: Александр Шансков

ТПП предложила вдвое сократить срок блокировки счетов малых компаний

Торгово-промышленная палата РФ настаивает на ограничении числа плановых проверок и сокращении до 45 дней срока замораживания банковских счетов малых компаний по решениям контрольно-надзорных органов.

Об этом президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал "Российской газете" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

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ТПП РФ предложила включить в проект закона о контрольно-надзорной деятельности, который сейчас готовится ко второму чтению, норму о том, что в отношении одного предприятия не может планироваться более двух проверок в год разными органами контроля и надзора (всего их 34).

Приостановка деятельности на 90 дней за нарушения обязательных требований - это фактически уничтожение бизнеса малых предприятий, объяснил вторую инициативу Катырин.