ТПП предложила вдвое сократить срок блокировки счетов малых компаний

Торгово-промышленная палата РФ настаивает на ограничении числа плановых проверок и сокращении до 45 дней срока замораживания банковских счетов малых компаний по решениям контрольно-надзорных органов.

Об этом президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал "Российской газете" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

ТПП РФ предложила включить в проект закона о контрольно-надзорной деятельности, который сейчас готовится ко второму чтению, норму о том, что в отношении одного предприятия не может планироваться более двух проверок в год разными органами контроля и надзора (всего их 34).

Приостановка деятельности на 90 дней за нарушения обязательных требований - это фактически уничтожение бизнеса малых предприятий, объяснил вторую инициативу Катырин.