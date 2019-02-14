В Калмыкии открылись необычные курсы китайского языка. Базой для его изучения стала Республиканская больница имени Жемчуева. Впервые в России бесплатные занятия по китайскому проводятся для врачей и медперсонала прямо в лечебном учреждении, практически без отрыва от рабочего места.

- Недавно правительственная делегация из Калмыкии посетила Китай. По итогам поездки было подписано соглашение об открытии в нашей больнице Центра китайской народной медицины. А языковые курсы нужны для того, чтобы к моменту начала работы центра наши сотрудники смогли общаться с китайскими коллегами, - говорит замглавного врача больницы Светлана Кусьминова.

Обучать медиков на общественных началах вызвалась сотрудник регионального минздрава Анна Лиджиева. Она пять лет изучала китайский язык в калмыцком госуниверситете, имеет опыт преподавания в школе, разработала собственную ускоренную обучающую программу.

- Занятия не только помогут медикам общаться с китайскими специалистами, но и продвинут телемедицину. Наши врачи смогут получать консультации непосредственно из Китая, - поясняет Анна.

Изучение языка начинается с элементарных азов, а затем идет медицинская специализация. Попасть на курсы стремятся не только сотрудники республиканской больницы, но и медики из других лечебных учреждений.

"Я проходил стажировку на Тайване, - говорит Бадма Авеев, заведующий стационарным отделением скорой медпомощи. - Конечно, переводчик многое нам объяснял по-английски, но все-таки сильно не хватало знания китайского языка для общения с коллегами". "После открытия в нашей больнице центра китайской медицины мне как техническому специалисту придется контактировать с ним, - делится Ирина Сарангова, начальник отдела автоматизированных систем управления. - А с навыками китайского языка будет легче сотрудничать". А медсестра Герел Шальдирова подчеркивает: "В косметологии много описаний на китайском. Но главное - мы лучше будем понимать китайскую медицину".