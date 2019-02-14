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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Финотряд пришел в школу

В Калмыкии детей учат составлять семейный бюджет
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 33(7791)
Жители Калмыкии, одного из самых закредитованных регионов России, буквально утопают в долгах. Поэтому неслучайно именно здесь стартовала стратегическая программа снижения закредитованности и повышения финансовой грамотности населения. Энтузиасты пришли к выводу, что многолетнюю проблему закредитованности и неправильного обращения с деньгами следует решать с детского возраста. "Бойцы" пошли в школы. Как оказалось, с детьми можно и нужно обсуждать финансовые вопросы.
Фото: Руслан Мельников/РГ Финансовой грамотности в Калмыкии стали учить со школьной скамьи. Фото: Руслан Мельников/РГ
Финансовой грамотности в Калмыкии стали учить со школьной скамьи. Фото: Руслан Мельников/РГ

- Когда мы проводили лекцию среди учеников седьмых классов, одна девочка очень внимательно слушала наше выступление, а потом подошла и рассказала о своей семье. У них в доме уже несколько лет стоит корзина, в которую все члены семьи складывают чеки от покупок. Питание, лекарство, одежда, коммуналка, бензин - в корзину попадает все. А потом эти расходы можно проанализировать, - рассказывает один из кураторов финотряда, доцент кафедры экономической безопасности Елена Учурова. - Так вот ребенок самостоятельно и скрупулезно подсчитал, что семейные траты существенно выросли, в то время как зарплата родителей практически не увеличилась. "Мы едим все то же самое, а платим больше, - не понимала школьница. - Почему так происходит?"

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Кстати, это маленькое исследование конкретного бюджета калмыцкой семьи, которая провела семиклассница, будет использовано в серьезной научной работе. Ученики другой школы натолкнули финотрядовцев на мысль о проведении конкурса эссе на тему финансовой грамотности. Конкурс прошел и...

- Нас поразило, насколько глубоко, искренне и душевно дети пишут на наболевшую и такую острую для республики тему. Некоторые фразы из их сочинений можно использовать для социальной рекламы. Но главное, что сами школьники задумываются о финансовой грамотности и начинают осознавать, что позиция потребителя, бездумно требующего от родителей подарки не по семейному бюджету, приведет лишь к тому, что мама и папа окажутся в долгах и вынуждены будут уехать на заработки, - говорит Елена Учурова.

- Кстати, в состав жюри вошли не только сотрудники университета, но и представители республиканских министерства финансов и министерства образования. Они тоже выбирали победителей. Причем одним из критериев отбора был уровень понимания темы и правильность финансовых советов, которые дети давали в своих эссе, - добавляет доцент кафедры экономической безопасности Елизавета Болдырева.

Фото: pixabay
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Судя по всему, школа - это только начало. Уже есть мысль развивать финансовую грамотность с детского сада. Причем с такой идеей в Калмыкии выступили представители банков. Банкиры сами обратились в финансовый центр с предложением наладить сотрудничество. Параллельно с конкурсом эссе специалисты центра финансовой грамотности провели конкурс рисунков для младших школьников. Тема та же: финансы, налоги, домашняя бухгалтерия.

Я рассматриваю детские рисунки с совсем недетским смыслом. Вот мама с дочкой поливают дерево из лейки с надписью "Налоги". Дерево цветет. А вот другой рисунок. Здесь дерево не поливается "налогами", оно увядает, опадают высохшие листья. А вот пухленький домашний кошелек, которому нужно заплатить за еду, за одежду, за лекарства, за свет и газ... "Мышки протянули ноги, котик, заплати налоги", - бросается в глаза название следующего рисунка.

Тем временем

С финансовой безграмотностью сейчас борются не только в Калмыкии и не только в России. Финликбез, как это ни странно, требуется даже жителям благополучных западных стран. Зачастую они, а значит и их дети, не могут грамотно распоряжаться своими средствами. Это выяснилось во время международной конференции, которую провели сотрудники калмыцкого центра финграмотности. Конечно, на Западе проблемы другие, но они тоже есть и весьма актуальны.

- Например, в британских семьях выявлена стремительно распространяющаяся арифмофобия. Родители английских школьников боятся заниматься элементарной арифметикой, например, считать расходы или сдачу. Разумеется, они не приучают к этому и своих детей. Зато в местных школах проводят необычное соревнование. Каждому ученику выдается 48 фунтов. Побеждает тот, кто сможет приумножить этот капитал больше других. А специально для младших школьников в классах ставят стеклянную банку. Каждый день малыши кидают туда мелкую монету и содержимое банки постепенно увеличивается на их глазах. Получается очень показательный пример накопления капитала, - рассказывает и. о. завкафедры экономической безопасности, учета и финансов Виктория Муканова.

А в Канаде при выдаче крупных кредитов, например ипотечных, оценивается, насколько финансово рационально вел себя клиент банка чуть ли ни с самого детства. На человека собирается целое досье, в котором анализируются его покупки и платежная дисциплина. Если ранее он оформлял потребительский кредит на обычные вещи - это минус. Такое поведение считается финансово неграмотным. Если человек задерживал плату коммунальных услуг, еще минус. А если таких минусов набирается определенное количество, банк может отказать в предоставлении кредита.

Кстати

Сотрудники финансового центра провели конкурс по финграмотности не только среди школьников, но и среди пенсионеров из элистинского дома престарелых. Викторина "Финансовая мудрость" буквально переполошила всех его обитателей. Тема оказалась больной, поскольку именно доверчивые пожилые люди чаще всего страдают от мошенников и неумения распорядиться собственными деньгами. Некоторые из них в итоге и оказались в доме престарелых потому, что не смогли сохранить то, что заработали за всю жизнь, и не смогли научить детей грамотно распоряжаться деньгами. А кое-кто даже здесь попадается на удочку мошенников.

- Жильцы дома престарелых рассказывали, что к ним приходили СМС якобы от детей, попавших в беду, с просьбой срочно перечислить деньги. И ведь перечисляли, даже не связавшись с родственниками! Дедушки и бабушки были очень рады, когда наши волонтеры подробно им все объяснили, ответили на все вопросы, а потом еще и провели викторину, - рассказывает старший преподаватель кафедры экономической безопасности Дельгир Манджиева.

Задания, правда, были несложные. Например, нужно было решить простенькие задачки на финансовую тему или разгадать небольшой кроссворд. Победители получали призы - пледы, коврики, шампунь. Но самыми подкованными в денежных вопросах оказались все же бывшие работники финансовой сферы - дедушка-экономист и бабушка-бухгалтер.

Цитаты из эссе калмыцких школьников

Баин Сарунова, 11-й класс (победительница конкурса): "Множество вещей мы покупаем, не раздумывая, в итоге вещи не используются, а деньги уходят на ветер. Перед любой покупкой задавайтесь вопросом: буду ли я пользоваться этой вещью? Деньги никогда не бывают лишними. Если у вас есть шанс легально подзаработать, не упускайте его. Кредит - лишь иллюзия богатства. Чтобы не оказаться в долговой яме, откажитесь от мыслей о кредите, если на его выплату потребуется более трети вашего дохода".

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Амуланга Манджиева, 9-й класс: "Финансовая грамотность помогает нам в удовлетворении наших потребностей и быстрее достигать поставленных целей, научиться не работать на деньги, а заставить деньги работать на себя. Основная причина, по которой молодым необходимо быть финансово грамотными, в том, что в будущем у них будет своя семья и дети".

Аланга Зодьбинова, 10-й класс: "Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкивается финансово безграмотный человек. Во-первых, участие в сомнительных денежных операциях, которые приводят к потере вложенных средств (например, пирамиды). Во-вторых, необдуманные долги. В-третьих, инвестирование, которое не защищает сбережения даже от инфляции. В-четвертых, непонимание действия большинства рыночных инструментов. Мне точно не нужны такие проблемы".

Герел Учурова 8-й класс: "Есть два пути быть богаче: зарабатывать больше или тратить меньше. Многие считают, что крупные покупки, такие как жилье, автомобиль, мебель, крупная техника - это важные капиталовложения. Но все эти капиталовложения в дальнейшем будут отнимать ваши деньги, являясь пассивом, так как были приобретены в кредит".

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