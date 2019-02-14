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14.02.2019 16:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре мужчина угнал грузовик для поездки к возлюбленной

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани 32-летний молодой человек угнал грузовую "Газель", принадлежавшую предприятию по благоустройству города, и направился к своей подруге в город Лабинск Краснодарского края.

Как пояснили в полиции, инцидент произошел сегодня. В дежурную часть обратились сотрудники предприятия по благоустройству Краснодара. Заявители рассказали, что оставили грузовик на остановке в районе Ейского шоссе и поднялись на наземный пешеходный переход. Планировали закончить работы всего за несколько минут, поэтому оставили двери машины открытыми, а ключ - в замке зажигания. Когда вернулись, автомобиля и след простыл.

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Благодаря оперативно переданной ориентировке уже через 10 минут на трассе М-4 сотрудники ДПС задержали "Газель", управляемую ранее не судимым 32-летнем уроженцем Ростовской области.

- В полиции молодой человек во всем сознался и пояснил, что на чужом авто рассчитывал доехать до своей возлюбленной, проживающей в Лабинске, но перепутал направления и уехал в другую сторону. Также за короткий период времени мужчина успел собрать с обочин и погрузить в багажный отсек грузовика пару пакетов с мусором. Впоследствии он надеялся там найти еду либо иные ценные предметы. Известно, что в Краснодар он приехал несколько лет назад к родственникам, но после ссоры с ними ушел скитаться по улицам, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Краснодару

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения"). Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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