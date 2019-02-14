В Крыму на капремонт жилья ветеранов выделили 10 миллионов рублей

В 2019 году в бюджете РК предусмотрено 10 миллионов рублей на капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Об этом "РГ" сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК после публикации статьи "Тепло не в трубах" в номере от 7 февраля.

Напомним, в редакцию обратилась ветеран войны, 95-летняя Антонина Тихоновна Часовских. Среди зимы в ее доме пришла в негодность система отопления. В органах соцзащиты ей ответили, что средства на капремонт жилья израсходованы в 2013 году, когда был заменен газовый котел.

В министерстве "РГ" подтвердили, что в Крыму работает республиканская программа капремонта жилья ветеранов войны и членов их семей. В ней могут участвовать сами ветераны и их близкие, поставленные на учет в органах соцзащиты до 1 января 2015 года, инвалиды войны (в том числе владеющие жильем на правах долевой собственности), участники Великой Отечественной, постоянно проживающие и зарегистрированные в жилых помещениях, принадлежащих им полностью или частично, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов войны. Размер материальной помощи на ремонт жилья этим категориям крымчан составляет 100 тысяч рублей.

- Право на выплату матпомощи наступает с периодичностью не чаще одного раза в 10 лет с учетом средств, выделенных на проведение капремонта в соответствии с законодательством, действовавшим на территории РК до 21 февраля 2014 года, - пояснил замминистра соцзащиты Михаил Афанасьев.

Иными словами, если в украинский период ветерану за счет государства сделали ремонт, то с даты его окончания и считается 10-летний период, когда можно рассчитывать на следующий. Вместе с тем, уточнили в министерстве, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за матпомощью в органы местного самоуправления. В частности, Антонине Тихоновне Часовских посоветовали обратиться в департамент труда и соцзащиты администрации Симферополя (бульвар Франко, 25, тел.: (3652) 27-40-80).

P.S.

C помощью "РГ" и депутата горсовета Олега Кузьмина проблему с отоплением в доме Часовских удалось решить. А глава администрации города Наталья Маленко пообещала сделать ремонт в доме 95-летнего ветерана за счет внебюджетных средств.