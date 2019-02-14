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Экономика
14.02.2019 14:26
Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму у мыса Тарханкут построят кемпинг на 500 машин

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

К 1 мая 2019 года в Черноморском районе Крыма, в поселке Оленевка, будет построен автокемпинг на 500 автомобилей, где смогут одновременно отдыхать до 1000 человек. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

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- Проект будет прорывным, - заявил Волченко. - Таких мощностей, когда одновременно может разместиться тысяча человек - там не было никогда, и аналогичные проекты планируются еще в нескольких точках полуострова.

Как рассказали "РГ" в Минкурортов РК, новый инвестпроект реализуют поэтапно: сначала к весне появится кемпинг с инфраструктурой и пляжной зоной, а на втором этапе - гостиницы на 1500 человек.

Кстати, в прошлом году другой инвестор уже построил в Оленевке автокемпинг Sunset, рассчитанный на несколько сотен человек. У туристов есть возможность разместиться в палатках или кемпингах прямо на берегу чистейшего моря. А в сезоне-2019, по словам директора Олега Гудника, гостей примут и в комфортных коттеджах со всеми удобствами.

Поселок Оленевка и мыс Тарханкут на западном побережье Крыма - одно из самых живописных и экологических мест Крыма. Его облюбовали фанаты экстремальных видов спорта - виндсерфинга, кайтсерфинга, флайборда и яхтинга. Уже шесть лет там проводится международный молодежный фестиваль Extreme Крым. Также живописные скалы Тарханкута - излюбленное место отдыха дайверов и аквалангистов.