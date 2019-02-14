В Ростовской области арестовали бывшего мэра города Шахты

Бывший мэр города Шахты Ростовской области Денис Станиславов заключен под стражу.

Об этой мере пресечения сообщили в региональном управлении СК РФ. Денис Станиславов подозревается в превышении должностных полномочий.

В ведомстве пояснили, что, будучи мэром, он издал незаконное постановление о предоставлении в аренду предпринимателю без проведения торгов земельного участка с завышенной площадью для строительства жилого дома.

Таким образом, подозреваемый лишил других добросовестных застройщиков возможности принять участие в торгах.