В Ростовской области арестован третий архитектор

В Ростове-на-Дону арестовали главного архитектора Мартыновского района Ростовской области Александра Корчигу.

Об этом сообщает Интерфакс. Также стало известно, что архитектора заключили под стражу на два месяца.

Ранее такая же мера пресечения была избрана по отношению к бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому и главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину.

Напомним, в регионе возбуждены дела в отношении архитекторов, которые подозреваются в превышение должностных полномочий. По версии следствия они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.