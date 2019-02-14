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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перо, чернила и конторка

В школах полуострова растет число экспериментальных классов
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 33(7791)
В Симферополе за последние годы в несколько раз выросло количество школьников, обучающихся в экспериментальных классах с использованием инновационных методик. Где учат писать пером и отвечать по уставу, а где - составлять бизнес-планы и руководить фирмой, выяснял корреспондент "РГ".
Педагог обращается к ребятам "товарищ" и на "вы". Фото: Елена Гусакова/ РГ Педагог обращается к ребятам "товарищ" и на "вы". Фото: Елена Гусакова/ РГ
Педагог обращается к ребятам "товарищ" и на "вы". Фото: Елена Гусакова/ РГ

Куколка-зернушка на голове

Полтора месяца назад симферопольская средняя школа N7 получила статус федеральной инновационной площадки. Учебное заведение уже несколько лет участвует в эксперименте "Русская классическая школа" и сейчас получило признание своих успехов на всероссийском уровне. Тут же практикуют раздельное обучение мальчиков и девочек, а также кадетское воспитание.

В учебниках станет больше информации о Крыме

Не успела войти в один из третьих классов, меня окружили мальчишки в кадетской форме и наперебой стали рассказывать о своей учебе.

- Я с удовольствием иду в школу, - говорит девятилетний Алексей. - Даже на перемене иногда открываю учебник математики и сам решаю задачи.

- А мне очень нравится, что у нас много кружков: шахматы, бадминтон, вольная борьба, разные экскурсии, - добавляет Ярослав. - Сейчас едем в Новороссийск, будем подниматься на корабль, смотреть город. А еще нам хорошие фильмы показывают. Мы "Т-34" смотрели.

- Нас учат писать перьевой ручкой, - вставляет его одноклассник.

- Что вы хотите добавить, товарищ Саахов? - спрашивает очередного желающего пообщаться учитель Татьяна Алдушина.

Кстати, педагог тут обращается к ребятам "товарищ" и на "вы". В экспериментальных классах вообще много необычного. О раздельном обучении мальчиков и девочек "РГ" уже писала в статье "Скучать по девчонкам некогда!" в номере от 20 октября 2016 года. Кроме того, в этих классах используются другие учебники. Например, арифметику преподают по методикам 1943 года. Конечно, учебник переиздан, из него убраны пятилетки и вожди. Директор школы N7 Елена Хавченко напоминает, что советская математическая школа была одной из сильнейших в мире.

- В сравнении с ребятами из классов со стандартной общеобразовательной программой наши очень хорошо считают устно без использования каких-либо приспособлений, - с гордостью за воспитанников говорит Алдушина. - Мы стараемся детям объяснять все наглядно. Так лучше запоминается материал.

Даже обучение письму выглядит необычно. Изначально дети вместо шариковой ручки используют простой карандаш. В этом случае ребенок не переживает из-за ошибки, знает, что может ее легко исправить. Потом школьнику дают перо-макалку и чернильницу. После - перьевую ручку.

- Дети пишут медленно и аккуратно, - поясняет классный руководитель. - Когда мы формируем красивый почерк, то развиваем головной мозг. Пытаемся вводить письмо на конторках, то есть стоя. Ведь, если дети все время сидят, у них пережимаются внутренние органы. Помимо того, ученики иногда кладут на головы во время чтения тканевые мешочки с зернышками - куколки-зернушки. Спинки получаются ровные, осанка правильная.

К проекту "Русская классическая школа", реализуемом на базе школы N7, присоединились еще две симферопольские, почтовская (Бахчисарайский район) и джанкойская.

- У детей, обучающихся в рамках этой программы, абсолютно другое мышление, у них больший багаж знаний, - говорит Хавченко. - Психологи, сопровождающие проект, подтверждают, что детям комфортно в этой среде.

Я бы в казаки пошел

В классы, работающие по этой программе, большой конкурс. А вот кадетский класс в прошлом году набрать не удалось.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Родители считают, что туда нужно отдавать ребенка с плохим поведением, - продолжает Хавченко. - Это не так. Мы не набираем хулиганов. Работаем с обычными детьми, воспитываем патриотизм, культуру общения. Преподаем дополнительные дисциплины: строевую подготовку, военную историю, шахматы, у старших - сборку-разборку автомата. Каждый день построение, контроль за внешним видом. К этому должны быть готовы и родители, и дети.

На патриотизм и формирование интереса к историческому прошлому делают ставку не только в кадетских проектах. В гимназии N10 несколько лет назад при поддержке крымского казачьего общества стали воспитывать казаков. По мнению руководства школы, это позитивно отражается на духовно-нравственном развитии, способствует выработке активной гражданской позиции и готовности защищать отечество.

Пятиклассник - бизнесмен

В Симферопольском экономическом лицее формируют деятельный склад ума. Тут реализуется два инновационных проекта. Первый - школа полного дня, ориентированный на полезный и насыщенный досуг детей начальных классов. Второй - деловая экономическая игра "Город бизнеса", рассчитанный на старших школьников.

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- Учащиеся 5-10 классов организовывают свои предприятия, что-то производят, оказывают услуги и таким образом учатся на практике зарабатывать, - рассказывает директор СЭЛ Дмитрий Пучко. - У каждого своя роль. Кто-то "работает" в банке, кто-то в мэрии. Дети составляют бизнес-планы, формируют пакет документов, регистрируют предприятия. Это все внеклассная работа.

В игровой форме ребят учат оперативно принимать решения в сложной ситуации. Объясняют, как правильно относиться к неудачам - как к факторам личностного роста. В лицее уверены, что таким образом подростки получают опыт, который пригодится в будущем.

- Главное - подготовить школьников к реальной жизни, - подчеркивает директор лицея. - Научить взаимодействовать, распределять роли, брать на себя ответственность. Вот, что здесь воспитывается. Я считаю, что современным детям этого очень не хватает.

Почемук? Да_потамук!

Конечно, не все школы участвуют в подобных экспериментах, но это совсем не значит, что учителя в них работают по старинке. Сейчас в крымской столице проходит командный учительский чемпионат с забавным названием "Почемук - 2019". Названия у команд педагогов не менее креативные - например, "Да_потамук" или "Космический десант". На одном из этапов конкурса преподаватели демонстрируют использование современных педагогических технологий. Это учителя делают не в своей школе с привыкшими к их методике детьми, а в абсолютно незнакомой аудитории.

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Урок на сложную и серьезную тему "Топливно-энергетическая промышленность" начался легко и непринужденно.

- Давайте начнем знакомство с того, что каждый желающий назовет слово на первую букву своего имени и отражающее его ожидание от урока, - вовлекает в процесс десятиклассников географ Павел Пурига. - Меня зовут Павел Викторович. П - жду позитива.

- Меня - Вячеслав, - поднимается с места первый ученик. - В - восхищения.

- Никита, - без промедления подключается к игре следующий старшеклассник. - Н - неожиданности.

Так, буквально за пару минут учителю удалось расположить к себе несколько десятков незнакомых старшеклассников. Далее дети разбились на группы и стали выполнять задания посложней. Например, с использованием технологий, типа mind map (интеллект-карта, которая нужна для нахождения максимально эффективного решения задачи), и других инструментов со сложными и непонятными названиями для большинства взрослых, закончивших школу 20 лет назад. Детям никто не пересказывал лекцию из учебника, они сами искали ответы на поставленные вопросы и презентовали результаты. Учитель только направлял, подсказывал, на что обратить внимание. После урока ребята вышли с горящими глазами и новыми практическими навыками.

Техноголию Peer-to-peer learning (децентрализованное обучение) у нас стали использовать относительно недавно. Она предполагает такое взаимодействие учеников в команде, которое позволяет им во время урока передавать знания друг другу. Элементы именно этой технологии и применял Павел Пурига.

- С незнакомым классом работать не тяжело. Все дети ждут от нас одного и того же: новых знаний, интересной подачи, - комментирует он урок. - Если мы будем просто выдавать статические материалы из учебника, школьники не смогут потом ими воспользоваться. У меня технология одна: научить детей применять полученные знания. Например, в лицее я показываю школьникам бесплатные онлайн-платформы, на которых можно выполнять необходимые работы. Потом дома на этих интернет-ресурсах дети могут в любой точке земного шара отследить землетрясение, связать с картой волн и проанализировать зависимость, активность вулканов, погоду в данный момент. К сожалению, такие задачи приходится давать только на дом, так как в классах для их выполнения нет технических возможностей. Важно, что ребята таким образом учатся не только анализировать процессы, но и переключаются с малополезных соцсетей на полезные ресурсы.

Официально

Анжела Пулина, директор Информационно-методического центра Симферополя:

- Сейчас в Симферополе инновационные проекты реализуют 14 учреждений, некоторые из них - сразу несколько. У школ появилось больше возможностей: они участвуют в местных, региональных, межрегиональных, федеральных проектах, направленных на развитие личности, повышение заинтересованности учеников, их профориентацию и многое другое. В последние годы количество школьников, участвующих в этих проектах, выросло в разы.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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